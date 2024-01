SCONTO MICIDIALE di eBay per il mid-range HONOR più amato (-31%)

Ti sembrerà quasi una follia, o al più un errore di prezzo, ma ti assicuriamo che è tutto giusto: l’eccellente smartphone Android di fascia media HONOR 90 Lite 5G è in vendita su eBay a un prezzo super conveniente.

Sfruttando lo sconto immediato del 31%, infatti, il terminale Android del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 193€ con tanto di consegna rapida e completamente gratuita.

Sprofonda il prezzo di vendita di HONOR 90 Lite 5G su eBay: occasione da non farsi scappare

È piuttosto lampante il perché il terminale HONOR è così popolare in questa fascia prezzo, e molto ha a che fare con la sua scheda tecnica davvero niente male. Parliamo, infatti, di un bel pannello LCD da 6.7 pollici ideale per guardare video ad alta risoluzione, un valido processore octa core e una mega batteria da 4500 mAh.

Completano il quadro il supporto al dual SIM, Android 13, NFC e anche un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 100MP per foto e video sempre ad alta risoluzione anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Impossibile lasciarsi scappare il più amato mid-range HONOR di tutti i tempi, oggi in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre; mettilo subito nel carrello e preparati per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

