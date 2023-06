Sconto mostruoso per la smart TV top Hisense, 240 euro di sconto!

Hisense 55″ ULED UHD 55U71HQ è uno smart TV di fascia alta che offre una esperienza di visione di grande livello e appagante, ed un design estremamente elegante. Hisense negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, sia a livello hardware che software, e poter acquistare una TV del genere ad un prezzo estremamente scontato è sicuramente un grande affare. Amazon propone un taglio del prezzo di listino che fa molto rumore: un MENO 30% che ci fa risparmiare ben 240 euro! Il costo passa da 789 euro a 549 euro, una cifra questa che dovrebbe collocarlo in una fascia media; invece, acquistandolo ora avremo davanti ad i nostri occhi una TV di tutt’altra caratura!

Che colori spettacolari!

Hisense 55″ ULED UHD 55U71HQ ha una cornice nera sottile e una base centrale in metallo che gli conferiscono un aspetto raffinato e moderno, perfetto quindi per inserirlo in ogni tipo di ambiente.

Hisense 55″ ULED UHD 55U71HQ ha un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Perfetto quindi per i gamer più esigenti. Il pannello è luminosissimo e offre una ottima qualità dell’immagine, con colori vivaci e precisi grazie alla tecnologia Quantum Dot, che ne garantisce un’ampia gamma. Il pannello supporta anche i formati HDR Dolby Vision, HDR10+ e HLG per una maggiore dinamica delle immagini. Il TV ha anche un controllo della luminosità per aree, che migliora il contrasto tra le zone chiare e scure dello schermo.

La TV si muove grazie al sistema operativo VIDAA 6.0, che offre una piattaforma smart facile, intelligente e intuitiva. Il TV ha accesso a diverse app di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e RaiPlay, oltre all’app FIFA+, che offre contenuti esclusivi sul mondo del calcio. La TV anche la possibilità di controllare i dispositivi smart compatibili tramite l’app Smart Life. Il supporto è garantito agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant integrati, che permettono di usare la voce per accedere alle funzioni del TV o ad altri servizi. Non manca nulla quindi, ed è tutto in constante aggiornamento.

Che TV fantastica è questa Hisense 55″ ULED UHD 55U71HQ, e grazie al super sconto di Amazon lo è ancora di più!

Si risparmiano ben 240 euro, acquistatelo ora, sta andando a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.