SCONTO PAZZO su Amazon: Pellicola Antimicrobica per iPhone 12 Pro Max con filtro Privacy

Ovunque andiamo, i nostri telefoni raccolgono microbi dalle dita, dalle tasche, dalle borse o dai sedili dell’auto. Il vetro contiene un agente antimicrobico per proteggere il prodotto dalla crescita microbica che provoca scolorimento e degradazione. Trovi ora su Amazon la versione per Iphone 12 PRO MAX a soli 14,49€ invece di 29,99.

UltraGlass è rinforzato utilizzando un doppio processo di scambio ionico. La prima fase di scambio ionico consente lo scambio di ioni di sodio con ioni di litio negli strati più profondi del vetro, aumentando la durata e impedendo alle crepe superficiali di penetrare negli strati più profondi.

E’ un vetro unico nel suo genere e 2 volte più resistente del vetro temperato: offre una protezione dello schermo senza pari. Questo vetro rinforzato a doppio scambio ionico offre una protezione di prima qualità contro urti e cadute ed è progettato per garantire la massima precisione per offrire un’esperienza dello schermo superiore.

Testato contro il contatto con oggetti metallici duri come chiavi e monete e contro i danni causati da cadute e urti, UltraGlass offre una resistenza superiore agli attacchi quotidiani. Ha dimostrato nei test di avere una durezza di 9H†, è il più alto livello di protezione antigraffio disponibile.

Inoltre il filtro Privacy ti consente di nascondere le tue informazioni se lo utilizzi in modalità verticale: protegge le tue e-mail, testi e foto da occhi indiscreti. Se vuoi condividere ciò che è sullo schermo, gira semplicemente il tuo iPhone in modalità orizzontale per una visuale libera da tutte le angolazioni. Realizzato con tecnologia a micro feritoie, l’avanzato filtro laterale a 2 vie riduce la visione se guardato da un angolo di 30 gradi. Grazie allo sconto del 49% su Amazon, puoi acquistarlo alla metà del prezzo di listino, e grazie all’abbonamento Prime potrai riceverlo in meno di 2 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.