Sconto schock del -38% sul Monitor da gaming di ultima generazione

Sogni un monitor da gaming ad alte prestazioni senza svuotare il portafoglio? Il KOORUI da 24 pollici è la scelta perfetta. Questo schermo, disponibile su Amazon con uno sconto del 38%, è proposto a soli 99,99€ rispetto al prezzo originale di 159,99€. Una vera occasione per chi desidera qualità e convenienza in un unico prodotto.

Un’esperienza visiva che non delude

Il Monitor KOORUI da 24″ si distingue per il suo pannello VA Full HD (1920×1080) che offre immagini nitide e un rapporto di contrasto straordinario di 20.000.000:1. La copertura dell’85% della gamma cromatica DCI-P3 garantisce colori realistici e vibranti, rendendolo ideale non solo per il gaming, ma anche per il lavoro grafico e la visione di contenuti multimediali.

Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz (tramite DisplayPort) e un tempo di risposta MPRT di 1 ms, il monitor assicura una fluidità incredibile, eliminando fastidiosi effetti come ghosting e tearing. Anche utilizzando le porte HDMI 1.4, puoi comunque godere di un rispettabile refresh rate di 144 Hz. Inoltre, la tecnologia AdaptiveSync integrata elimina problemi di stuttering e screen tearing, garantendo sessioni di gioco fluide e immersive.

Connettività ed ergonomia pensate per ogni esigenza

Il KOORUI offre una gamma completa di connessioni con due porte HDMI 1.4, una DisplayPort 1.2 e un’uscita audio, per collegare facilmente console, PC e altri dispositivi. Dal punto di vista ergonomico, è possibile inclinare lo schermo da -5° a 15°, e la compatibilità con supporti VESA 75×75 mm consente un’installazione semplice e personalizzabile.

Il Monitor KOORUI da 24 pollici rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni, qualità visiva e prezzo. Con il suo attuale costo scontato di 99,99€, grazie ad uno sconto del 38%, è un’opportunità irripetibile per chi desidera aggiornare il proprio setup senza spendere una fortuna. Approfitta subito di questa offerta e scopri come un monitor di qualità possa fare la differenza nelle tue sessioni di gioco e nel lavoro quotidiano.

