Sconto SHOCK del 35% per la SPETTACOLARE smart TV Hisense 55" UHD 4K

Se il tuo hobby preferito è quello di guardare serie TV e le ultime uscite di Hollywood da solo o in compagnia, sappi che la spettacolare smart TV Hisense QLED 4K UHD da 55” è in super offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Il tutto è merito di uno scioccante sconto immediato del 35% che ti fa risparmiare subito ben 230€, per un prezzo di vendita di appena 419€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Nonostante il calo di prezzo importante e lo sconto a due cifre la smart TV Hisense ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è bellissima, di design e con cornici sottilissime per mettere in risalto l’eccellente pannello QLED a risoluzione Ultra HD 4K da 55 pollici.

Amazon ti tenta con uno sconto shock sulla smart TV Hisense UHD 4K da 55 pollici

Compatibile al 100% con gli assistenti digitali Alexa e Google Assistant per il controllo vocale, la smart TV a marchio Hisense supporta la tecnologia Quantum Dot Colour per strabiliarti con i suoi colori caldi, avvolgenti e le sue eccezionali sfumature. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge anche la funzionalità Game Mode PLUS per il gaming senza compromessi e il supporto al digitale terrestre 2.0 (DVB-T2) per essere pronta fin da subito a mostrarti il futuro della televisione.

Preparati a un’esperienza visiva che ti lascerà a bocca aperta sin dal primo momento: metti subito nel carrello la spettacolare smart TV a marchio Hisense fintanto che può essere tua a un prezzo davvero conveniente. Lo sconto immediato del 35% si aggiunge alla consegna rapida e alla spedizione completamente gratuita (solo per i clienti Amazon Prime), il che rende questa offerta di Amazon un vero affare d’oro.

