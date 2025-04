SCONTO SHOCK del 53% su Shelly Plus 2PM: portalo a casa a soli 18,90€!

Trasforma la tua casa in un ambiente smart e super efficiente con Shelly Plus 2PM, ora a un prezzo IMPERDIBILE! Con un incredibile sconto del 53%, puoi portare a casa questo gioiello della domotica a soli 18,90€ invece di 39,99€. Non perdere l’occasione di rendere la tua abitazione più intelligente e risparmiare energia, tutto con un investimento minimo.

Perché scegliere Shelly Plus 2PM?

Questo piccolo dispositivo, dalle dimensioni di appena 1,6 x 4,2 x 3,7 cm e un peso piuma di soli 28 grammi, è un vero concentrato di tecnologia. Dotato di Wi-Fi e Bluetooth, ti permette di controllare due circuiti elettrici indipendenti sulla stessa fase. E non è tutto: grazie ai misuratori di consumo integrati, puoi monitorare in tempo reale l’energia utilizzata dagli elettrodomestici, individuando e riducendo subito gli sprechi.

Funzionalità che fanno la differenza

Immagina di poter automatizzare le tapparelle o le tende della tua casa: Shelly Plus 2PM lo rende possibile. Puoi programmarlo per sincronizzarsi con alba e tramonto o impostare orari specifici per l’apertura e la chiusura. Inoltre, la compatibilità con assistenti vocali come Alexa e Google Home rende il controllo ancora più semplice, con comandi vocali intuitivi che ti faranno risparmiare tempo e fatica.

Sicurezza e facilità d’uso

La sicurezza è al primo posto con Shelly Plus 2PM: il dispositivo è dotato di protezioni contro sovraccarichi e surriscaldamento, garantendo un utilizzo senza preoccupazioni. L’installazione è un gioco da ragazzi grazie alla connessione Bluetooth e all’app Shelly Smart Control, disponibile per iOS e Android. In pochi passaggi, puoi configurare il tuo dispositivo, creare scenari personalizzati e ricevere notifiche direttamente sul tuo smartphone.

Design compatto e praticità imbattibile

La compattezza del design è un altro punto di forza: Shelly Plus 2PM può essere installato facilmente anche negli spazi più ristretti, come dietro gli interruttori esistenti o all’interno di scatole da parete standard. Questa caratteristica lo rende ideale per qualsiasi abitazione, indipendentemente dalle dimensioni o dalla disposizione degli impianti elettrici.

Un’offerta da non perdere

Con una valutazione media di 4,6 stelle su 5 nella categoria “Spine intelligenti e telecomandate” di Amazon, Shelly Plus 2PM è il dispositivo perfetto per chi vuole entrare nel mondo della domotica senza spendere una fortuna. Approfitta subito di questa offerta esclusiva e rendi la tua casa più smart e sostenibile con un prodotto che unisce innovazione, sicurezza e risparmio energetico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.