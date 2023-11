SCONTO STRATOSFERICO di Amazon per le cuffie JBL Tune 710 BT (59€)

Solo durante la settimana del Black Friday di Amazon hai a portata di mano le cuffie wireless JBL Tune 710 BT a un prezzo davvero conveniente. Sfruttando lo sconto shock del 25%, infatti, oggi ti bastano appena 59€ per ricevere a casa il validissimo headset wireless a marchio JBL.

Le cuffie sono realizzate con materiali studiati per offrirti estrema comodità anche dopo numerose ore di utilizzo – la batteria integrata ti accompagna senza fatica per più di 50 ore; l’archetto e i padiglioni over ear, infatti, sono in morbida schiuma memory e si adattano perfettamente alla forma della tua testa.

Sconto shock del 25% su Amazon per le cuffie wireless JBL Tune 710 BT

Compatibili al 100% con qualsiasi dispositivo mobile iOS e Android, le cuffie integrano un comodissimo keypad nel padiglione per gestire rapidamente il playback audio, le telefonate e avviare anche l’assistente digitale del tuo telefono (Siri oppure Google Assistant).

Nonostante il prezzo molto conveniente, inoltre, le cuffie a marchio JBL integrano la tecnologia JBL Pure Bass per sorprenderti con una linea di basso potente e marcata, e anche con Google Fast Pair per una connessione istantanea al tuo device Android senza perdite di tempo.

Con un prezzo di vendita finale su Amazon di appena 59€ hai finalmente a portata di mano il tuo nuovo paio di cuffie wireless preferito; metti subito nel carrello le cuffie JBL per riceverle a casa in appena 24 ore con la consegna rapida e gratuita garantita con i servizi Prime di Amazon.

