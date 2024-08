Sconto TOP del 38% su questi auricolari Sony WF-1000XM5!

Cerchi da tanto tempo degli auricolari di altissima qualità, perfetti anche per chiamate di lavoro e che non costino un’occhio della testa? Allora è il momento perfetto per te per acquistare gli auricolari Sony WF-1000XM5! Con uno sconto imperdibile del 38%, sono ora disponibili ad appena 197,99€ invece di ben 319,00€, e tenendo presente che sono veramente tra i top di gamma del settore, ti consigliamo di non farteli scappare!

Partiamo dal fattore più importante e che fa la differenza rispetto a tutti gli altri modelli: gli auricolari WF-1000XM5 sono dotati del miglior sistema di cancellazione del rumore sul mercato, garantendo un’esperienza di ascolto senza pari e soprattutto senza distrazioni, ovunque tu sia. Non da meno, sono provvisti del nuovo Dynamic Driver X che si occupa di offriti una riproduzione audio con voci più ricche e dettagli incredibili!

Oltre alla qualità del suono, Sony ha perfezionato la qualità delle chiamate con i WF-1000XM5. E i sensori di conduzione ossea in combo con la tecnologia Precise Voice Pickup ti garantiscono che la voce risulti chiara e nitida anche in ambienti rumorosi. La scelta top se sei spesso in movimento o in viaggio e devi gestire chiamate di vario genere!

Ma non è finita qui: c’è anche la durata della batteria che ti accompagna per un totale di 24 ore, per cui non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza carica mentre sei in giro. E se hai poco tempo, una ricarica rapida di soli 3 minuti ti garantisce fino a 60 minuti di ascolto. Tenendo presente che questi auricolari sono davvero incredibili e raramente sono proposti a un prezzo tanto interessante, ha senso farti un regalo oggi investendo in anni e anni di ascolto di qualità. Sfrutta la promo finché è attivo lo sconto del 38%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.