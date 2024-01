Scopa elettrica 2 in 1 Ariete Handy Force, pulire casa non è MAI STATO così FACILE facile

La scopa elettrica Ariete 2759 Handy Force RBT è un dispositivo versatile e potente che combina le funzionalità di un aspirapolvere e di un aspira briciole, offrendo prestazioni efficienti e praticità in un unico prodotto.

Dotata di un motore da 600 W, questa scopa elettrica è in grado di gestire una varietà di compiti di pulizia con facilità. La tecnologia ciclonica senza sacco assicura una potente aspirazione, evitando la necessità di costosi sacchetti di ricambio. Col 29% di sconto e a soli 64€ è un must have, da prendere subito senza pensarci su troppo. Le spedizioni sono gratuite.

Scopa elettrica Ariete: 2 in 1 senza fronzoli per la pulizia di casa

La presenza del filtro HEPA contribuisce a trattenere particelle microscopiche, garantendo un’aria più pulita e riducendo allergeni e polveri nell’ambiente. Questo rende la scopa Ariete 2759 adatta anche per chi soffre di allergie o sensibilità respiratorie.

La spazzola motorizzata aggiunge un livello di efficacia nella pulizia, poiché è progettata per affrontare diversi tipi di superfici, dal pavimento al tappeto. La sua azione rotante agita e solleva lo sporco in modo da poter essere aspirato facilmente.

La funzione 2 in 1 di aspirapolvere e aspira briciole la rende ideale per una pulizia rapida e mirata. Puoi passare senza sforzo dal pavimento alla pulizia di tavoli, scrivanie o altre superfici. Il design compatto e maneggevole, unito al cavo di alimentazione, elimina la necessità di ricariche, garantendo un’esperienza di pulizia continua senza interruzioni dovute alla durata della batteria.

Inoltre, con la classe di efficienza energetica A+, puoi contare su prestazioni potenti senza aumentare eccessivamente i costi energetici. Insomma, l’Ariete 2759 Handy Force RBT è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo 2 in 1 che unisca efficacia e convenienza nella pulizia quotidiana. La sua tecnologia avanzata e il design pratico la rendono una scelta intelligente per mantenere la tua casa pulita e ordinata. Col 29% di sconto e a soli 64€ è un must have, da prendere subito senza pensarci su troppo. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.