La pulizia della vostra casa non è mai stata così conveniente: Amazon mette a disposizione al 41% di sconto per un prezzo finale di soli 51,99€ (al fronte degli 88,00 del prezzo di mercato) una scopa elettrica 3 in 1 dotata versatile, comoda e facile da utilizzare. Al rientro dalle vacanze estive una spolverata alla vostra casa è assolutamente ciò che serve.

Scopa elettrica al 41% di sconto su Amazon: risparmio e pulizia sullo stesso binario!

Lo sconto messo in atto da Amazon è molto allettante, soprattutto per un prodotto in grado di offrire versatilità, comodità e facilità d’utilizzo. Si tratta di una scopa elettrica con filo, che dispone di estensione con lancia per le mensole e soffitto in modo tale da ottenere una pulizia più profonda e precisa in ogni angolo della casa. Massima potenza per rimuovere tutto lo sporco in modo rapido ed efficace con annessa una mobilità extra grazie alla sua spazzola e 6 metri di cavo.

Il suo peso di 2,5 kg la rende leggera e adatta a raggiungere tutti gli angoli. La sua spazzola è adatta a tutti i tipi di pavimenti: parquet, Marmo, Ceramica, tappeti e moquette. Ben 3 fasi di per catturare le particelle più piccole. Il pre-filtro e il filtro HEPA sono removibili e lavabili ed è dotata di un contenitore di deposito di grande capacità integrato in modo da non doverlo svuotare costantemente. Insomma, un prodotto di tutto rispetto ad un prezzo molto competitivo, da non lasciarsi scappare!

La scopa elettrica in questione è attualmente in sconto su Amazon del 41% per un prezzo finale di 51,99€, piuttosto che gli 88,00 euro del prezzo iniziale. Vi consigliamo di considerare l’acquisto di questo dispositivo senza indugiare troppo, la vostra pulizia non è mai stata così vantaggiosa!

