Scopa Elettrica Ariete a MENO DI 50 EURO: applica il CODICE PROMO su eBay

Vuoi rendere impeccabile casa e far brillare anche gli angoli più nascosti? Prova la Scopa Elettrica Ariete Handy Force Senza Sacchetto, oggi disponibile su eBay a soli 49 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice MENO10ESTATE.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Scopa Elettrica Ariete Handy Force Senza Sacchetto: tutte le modalità di utilizzo

La Scopa Elettrica Ariete Handy Force Senza Sacchetto è un alleato impeccabile per le tue pulizie domestiche.

La sua caratteristica principale è il corpo leggero e slanciato con l’impugnatura ergonomica che permettono di muoverti in maniera semplice e veloce in tutti gli spazi raggiungendo anche gli angoli più difficili. In questo modo avrai risultati impeccabili in tutta casa senza il minimo sforzo.

Si contraddistingue, anche, per la tecnologia ciclonica che garantisce la perfetta eliminazione di polveri, acari e batteri di qualsiasi tipologia di superficie. In più, è sfruttabile con una doppia modalità: la puoi utilizzare sia come scopa verticale, sia come aspirapolvere portatile per pulire gli armadi, gli angoli più nascosti, l’interno dell’auto e tanto altro ancora.

Nello specifico dispone di una spazzola super versatile in quanto è idonea per la pulizia profonda dei pavimenti in cotto, marmo, gres porcellanato, ceramica e anche per i tappeti. Inoltre il filtro HEPA assicura il massimo trattenimento delle micro polveri all’interno del serbatoio quindi è perfetto per i soggetti allergici a pollini o animali domestici.

