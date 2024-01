Scopa elettrica Hoover: sconto IMPERDIBILE di 130€!

Stanco di spazzare quotidianamente, anche pù volte al giorno? Assicurati un pavimento pulito con la minore fatica possibile e porta a casa la scopa elettrica Hoover HF1 a un prezzo d’occasione, degno del Black Friday! Solo per poco, potrai metterla nel carrello con uno sconto di ben 130€, non fartela scappare.

Rapida, veloce, efficiente: scopa elettrica Hoover HF1

Semplifica la tua routine quotidiana con la scopa elettrica Hoover HF1, progettata per offrire un’esperienza di pulizia efficiente e senza sforzi, trasformando la tua di pulizia quotidiana in un’attività rapida e agevole. Dotata di un design all’avanguardia e di funzionalità avanzate, la scopa elettrica Hoover offre molto più di una pulizia di base!

Gli accessori inclusi sono sempre pronti all’uso, fornendo una soluzione completa per una cura della casa estremamente dettagliata. La spazzola a pennello è perfetta per superfici delicate come librerie e piani di lavoro, mentre la bocchetta per fessure ti consente di raggiungere angoli stretti, battiscopa o bordi con facilità!

Inoltre, avendo un capiente contenitore da 0,9 L, la HF1 riduce la frequenza del contatto con polvere e allergeni, offrendo una manutenzione meno frequente e più efficiente. Da menzionare anche la batteria da 22V, facilmente rimovibile per la massima flessibilità di ricarica, consentendoti quindi di caricarla ovunque tramite il caricabatterie dedicato e incluso nella confezione.

Non da meno, il sistema One Touch semplifica lo svuotamento dell’aspirapolvere in un solo tocco, garantendo un’operazione igienica senza alcun contatto con polvere e sporcizia! Inoltre, la modalità di attivazione continua, senza la necessità di premere continuamente il pulsante di accensione, offre un’aspirazione senza sforzo, prevenendo l’affaticamento delle dita.

Con la funzione Quick PARK&GO, puoi temporaneamente parcheggiare la scopa in posizione verticale quando hai bisogno di gestire più compiti contemporaneamente, offrendoti una flessibilità senza precedenti. La scopa elettrica Hoover è inoltre progettata per offrire un’autonomia performante fino a 30 minuti in modalità Eco, mentre il pulsante TURBO offre un’extra potenza d’aspirazione per affrontare lo sporco più ostinato!

Massimizza la visibilità durante la pulizia grazie al LED frontale sulla spazzola, illuminando le aree più buie e nascoste della tua casa. Così lo sporco non avrò scampo! Il monitoraggio dello stato della batteria con luci LED, poi, ti avvisa tempestivamente quando è necessario ricaricare il prodotto, garantendo che la scopa elettrica sia sempre pronta per affrontare le tue pulizie quotidiane con efficienza e stile. Portala a casa con lo sconto di ben 130€ da Mediaworld!

