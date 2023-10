Scopa elettrica senza fili Xiaomi, sconto del 23%: aspira, lava e fa SPLENDERE i pavimenti

Lo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è una scopa elettrica senza fili che rappresenta un passo avanti nell’aspirazione domestica. Questo potente aspirapolvere offre una serie di funzionalità avanzate che lo rendono uno strumento versatile ed efficiente per la pulizia della tua casa.

Se desideri un aspirapolvere che semplifichi la pulizia della tua casa e offra risultati eccellenti, questo modello di Xiaomi potrebbe essere la scelta perfetta, a maggior ragione oggi che costa davvero poco grazie ad Amazon: sul noto sito di e-commerce la trovi infatti disponibile a soli 269€ grazie allo sconto del 23% con le spedizioni gratis via Prime.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 aspira e lava contemporaneamente

Una delle caratteristiche più impressionanti del Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è la sua potente aspirazione di 150 AW. Questo significa che è in grado di affrontare con facilità sia le piccole polveri che lo sporco più ostinato, garantendo una pulizia profonda e completa su ogni superficie. Inoltre ha la capacità di aspirare e lavare contemporaneamente. Questo è particolarmente utile per pulire pavimenti duri, come il legno o il laminato.

Il display HD integrato fornisce informazioni in tempo reale sulla durata della batteria, la modalità di aspirazione selezionata e altro ancora, consentendoti di monitorare facilmente lo stato dell’aspirapolvere mentre lo usi. L’aspirapolvere è dotato di un serbatoio dell’acqua che può essere riempito con il detergente per pavimenti, consentendo di pulire e igienizzare le superfici in un solo passaggio.

La lunga durata della batteria è un altro punto di forza del Xiaomi Vacuum Cleaner G10. Con una singola carica, può funzionare fino a 65 minuti in modalità standard, consentendoti di pulire comodamente diverse stanze senza interruzioni.

Inoltre, il sistema di gestione intelligente della batteria aiuta a prolungarne la durata nel tempo. La praticità è garantita dalla maneggevolezza dell’aspirapolvere, che è leggero e dotato di un design ergonomico. Prendila adesso su Amazon dov’è disponibile a soli 269€ grazie allo sconto del 23% con le spedizioni gratis via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.