"Scoperto" sul conto corrente fino a 150 euro: la nuova norma da novembre

Significa che le banche dovranno fare controlli più attenti prima di concederli. La novità arriva da una direttiva europea adottata nell’ottobre 2023, poi recepita in Francia con un’ordinanza del 3 settembre 2025. L’obiettivo è limitare il rischio di sovraindebitamento, senza però cancellare lo scoperto autorizzato, che per molti resta un modo per coprire una spesa imprevista prima dello stipendio.

Il cuore della riforma riguarda le autorizzazioni di scoperto inferiori a 200 euro e quelle da rimborsare in meno di un mese. Dal 20 novembre 2026 non potranno più essere trattate come semplici facilitazioni bancarie senza verifiche. Anche un margine minimo, per esempio 100 euro per pochi giorni, dovrà passare dalle regole del credito ai consumatori, con controlli proporzionati alla somma richiesta.

Lo scoperto autorizzato resta quello che è sempre stato: la possibilità di far funzionare il conto anche quando il saldo scende sotto zero, entro un limite fissato con la banca. Può servire per una riparazione urgente, una bolletta arrivata prima del previsto, un addebito partito in anticipo. A volte bastano pochi euro per evitare un problema più grande.

La nuova disciplina, però, non crea un diritto automatico allo scoperto. La banca potrà ancora dire sì o no, come già accade oggi. La differenza è che dovrà farlo dopo una valutazione più ordinata. In sostanza, i piccoli aiuti di cassa non spariscono: cambia il modo in cui vengono concessi.

Le verifiche di solvibilità richieste alle banche prima dell’autorizzazione

Prima di concedere un nuovo scoperto bancario, l’istituto dovrà guardare alla capacità del cliente di restituire la somma usata. Le regole europee recepite in Francia prevedono che possano essere esaminati redditi, altre risorse disponibili, spese ricorrenti e impegni finanziari già in corso, come prestiti personali, rate o altri affidamenti.

Colloquio in banca con documenti e calcoli: le nuove regole europee rafforzano le verifiche per i piccoli scoperti di conto.

L’esame dovrà comunque restare proporzionato. Chiedere 50 euro di scoperto per arrivare alla fine della settimana non è come firmare un finanziamento di più anni. Le banche, quindi, non dovrebbero trasformare ogni piccola richiesta in una pratica piena di carte. Valutato il caso, l’istituto deciderà se concedere o meno il margine.

Per gli importi più bassi, la consultazione del fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, il registro francese degli incidenti di rimborso, potrà restare facoltativa. L’idea è intercettare le situazioni più fragili senza bloccare uno strumento usato da molti correntisti per gestire lo scarto, spesso temporaneo, tra entrate e uscite. Un equilibrio delicato, soprattutto quando i bilanci familiari sono già sotto pressione.

Cosa succede agli scoperti già concessi prima del 20 novembre 2026

La domanda è semplice: chi ha già uno scoperto autorizzato dovrà rifare la richiesta? In base ai testi richiamati dalla stampa francese, le autorizzazioni concesse prima del 20 novembre 2026 non saranno rimesse in discussione dalle nuove regole. Se oggi una banca permette a un cliente di scendere fino a meno 150 euro, quella soglia non dovrà essere chiesta di nuovo ogni volta che viene usata.

Restano però valide le condizioni previste dalla convenzione di conto firmata con l’istituto. La banca potrà modificare o revocare un’autorizzazione secondo le clausole contrattuali e nel rispetto delle regole in vigore. La riforma, però, non impone un azzeramento generale degli scoperti già concessi. Per molti clienti è questo il punto più concreto.

Diverso il caso di chi chiederà un nuovo fido dopo l’entrata in vigore delle norme. In quel momento scatteranno le nuove verifiche, anche se la cifra sarà bassa. «Meglio parlarne prima con il consulente», è il consiglio che spesso arriva dagli sportelli quando il conto va in rosso più volte nello stesso mese.

Costi, TAEG e agios: le informazioni da controllare prima di chiedere un nuovo fido

La riforma rafforza anche gli obblighi di informazione verso il cliente. Prima della firma, le banche dovranno indicare in modo chiaro e comprensibile quanto costa lo scoperto, compreso il TAEG, cioè il tasso annuo effettivo globale, e gli eventuali agios, gli interessi applicati quando si usa il margine autorizzato.

Lo scoperto, infatti, non è denaro gratis. Anche quando si parla di 50 o 100 euro, possono esserci costi. E se si supera il limite concordato, possono aggiungersi commissioni o altre spese previste dal contratto. Alcune convenzioni bancarie prevedono franchigie o esenzioni per piccoli scoperti occasionali, ma non vale per tutti.

Chi pensa di chiedere un nuovo scoperto bancario dopo il 20 novembre 2026 farebbe bene a leggere la propria convenzione, controllare le tariffe e preparare le informazioni che la banca potrà chiedere. La misura non segna la fine dei piccoli fidi di conto corrente. Serve piuttosto a verificare che quella breve boccata d’ossigeno sia sostenibile per chi la usa, anche se dura solo pochi giorni.