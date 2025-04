Scopri lo smartphone HONOR 400 Lite: tecnologia avanzata ad un prezzo speciale

Potenza, resistenza e tecnologia d’avanguardia: scopri il nuovo HONOR 400 Lite, un dispositivo pensato per chi cerca prestazioni elevate unite a un design compatto e raffinato. Disponibile su Amazon Italia al prezzo speciale di 249,90 euro con un coupon sconto di 50 euro, rappresenta un’occasione imperdibile per portare a casa un concentrato di innovazione e praticità.

Fotografia avanzata e intelligenza artificiale a portata di mano

Uno dei punti di forza di HONOR 400 Lite è il suo comparto fotografico, che ruota attorno a un sensore principale da 108 megapixel. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, potrai sfruttare funzionalità esclusive come l’AI Eraser per eliminare dettagli indesiderati e la tecnologia Outpainting per ampliare i confini delle tue immagini. Non importa dove ti trovi o in quali condizioni scatti: il pulsante fotocamera AI permette di accedere all’app fotografica in appena un secondo, perfetto anche con i guanti o in ambienti umidi.

Design compatto, resistenza e affidabilità

Con un peso di soli 171 grammi e uno spessore di appena 7,29 mm, HONOR 400 Lite si distingue per la sua leggerezza e maneggevolezza. Nonostante il design sottile, è dotato di una certificazione IP65 che garantisce protezione contro acqua e polvere, oltre alla certificazione SGS 5-Star Drop, che assicura resistenza a cadute fino a 1,5 metri. Un dispositivo progettato per accompagnarti in ogni situazione, senza compromessi sulla durabilità.

Il display AMOLED da 6,7 pollici offre una luminosità di picco di 3500 nit e una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, per immagini fluide e dettagliate. La tecnologia di oscuramento PWM a 3840 Hz è pensata per ridurre l’affaticamento visivo, rendendo l’utilizzo prolungato ancora più confortevole. Che tu stia guardando video, navigando o giocando, ogni contenuto prenderà vita con colori vividi e un contrasto ottimale.

Autonomia senza precedenti e prestazioni al top

La batteria da 5230 mAh garantisce un’autonomia che ti permetterà di affrontare anche le giornate più impegnative senza dover cercare una presa di corrente. Ideale per streaming, gaming e lunghe sessioni fotografiche, è il partner perfetto per chi non vuole interruzioni.

Sotto la scocca, HONOR 400 Lite nasconde 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, offrendo tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno. Con la connettività 5G e il supporto NFC, sei sempre connesso e pronto a sfruttare le ultime tecnologie, ovunque ti trovi.

Disponibile nella raffinata colorazione Marrs Green, questo dispositivo rappresenta un mix perfetto di stile e funzionalità. Scopri di più e acquistalo ora su Amazon Italia a soli 249 euro con un coupon sconto di 50 euro!

