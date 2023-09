Scopri Oscal Pad 15: potenza e design in un nuovo Tablet

Oscal è un marchio tecnologico alimentato da una cultura dell’innovazione, che si è fatto conoscere per i suoi smart device eleganti, economici e ad alte prestazioni. Dopo il clamore mondiale per l’Oscal Pad 13, l’azienda ha presenta il suo nuovo dispositivo: Oscal Pad 15.

Pur mantenendo le solide prestazioni del suo predecessore, Oscal Pad 15 ha ulteriormente alzato le prestazioni con un display 2K da 10,36 pollici, una batteria più capiente da 8.280 mAh, fotocamere ultra nitide da 16MP e 13MP e l’ultimo DokeOS_P 3.0 basato su Android 13 con modalità PC. Dal multitasking al lavoro, alla partecipazione a corsi online o alla fruizione di contenuti video, Oscal Pad 15 mira a offrire agli utenti un’esperienza più divertente, efficiente, vivida e conveniente.

Peso piuma e design elegante

Sulla base delle immagini rilasciate ufficialmente, il Pad 15 è stato progettato per garantire la massima portabilità e comodità, con un profilo incredibilmente sottile di 7,6 mm e una struttura leggera come una piuma di 449 grammi. Esteticamente, il Pad 15 si distingue per due opzioni di colore uniche. Si può scegliere tra il vivace Seafoam Green per un look vivace e casual o il sofisticato Stellar Grey per un aspetto elegante e professionale. In ogni caso, il Pad 15 offre agli utenti la libertà di scegliere uno stile che si adatta perfettamente ai loro gusti individuali.

Aggiornamenti per l’intrattenimento

Per offrire un piacere multimediale coinvolgente, Oscal Pad 15 è dotato di un display full-view da 10,36 pollici più grande e 2K, che offre dettagli più realistici per un’esperienza visivamente piacevole. Gli utenti possono guardare in streaming film e spettacoli, giocare con gli amici o partecipare a videoconferenze e lezioni online.

Grazie al supporto per Widevine L1, gli utenti di Oscal Pad 15 possono godersi i loro video preferiti in alta definizione a 1080P su piattaforme come Disney+, Prime Video e Hulu. Per offrire una piacevole esperienza audio, il Pad 15 è stato dotato di due potenti altoparlanti Smart-K Box integrati, che consentono agli utenti di immergersi in un’ottima esperienza audio e video.

Inoltre, Oscal Pad 15 offre tre modalità di lettura. La modalità scura riduce l’affaticamento degli occhi grazie a un’interfaccia più scura. La modalità di lettura facilita la lettura mirata del testo creando un ambiente di lettura sano. La modalità Luce notturna, invece, riduce al minimo la dannosa esposizione alla luce blu, alleviando efficacemente l’affaticamento degli occhi.

Autonomia migliorata

Per aiutare gli utenti a eliminare completamente le preoccupazioni sulla durata della batteria, Oscal Pad 15 sarà dotato di una batteria più grande da 8.280 mAh. Una singola carica può supportare fino a 20 ore di utilizzo, 6 ore di navigazione web o 5 ore di riproduzione video, garantendo una maratona di intrattenimento senza interruzioni. Inoltre, il Pad 15 supporta la ricarica rapida a 33W, il che significa che può essere ricaricato completamente in appena un’ora, consentendo agli utenti di godere di un’intera giornata di intrattenimento senza preoccupazioni.

Prestazioni migliorate

Progettato per offrire le migliori prestazioni per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento in movimento, Oscal Pad 15 è dotato di un processore octa-core UNISOC T606 con un impressionante punteggio di 276.644 nel benchmark Antutu.

La GPU Mali-G57, perfettamente integrata, garantisce prestazioni fluide anche per i giochi più impegnativi dal punto di vista grafico e per la riproduzione di video coinvolgenti. Inoltre, Oscal Pad 15 supporta fino a 16 GB di RAM, 256 GB di ROM e fino a 512 GB di espansione della scheda TF. Questo significa che non ci saranno intoppi, sia che siate impegnati in un intrattenimento fluido, sia che siate multitasking con i compiti di lavoro, sia che stiate conservando un tesoro di documenti essenziali, foto care e video degni di nota. Grazie allo Smart Pre-loading , Oscal Pad 15 ha aumentato la velocità media di avvio delle app del 15%, elevando la sua efficienza a un livello completamente nuovo.

Multi-finestra e Split-screen + Modalità PC + Penna stilo gratuita

Per un’esperienza di lavoro, studio e tempo libero davvero simile a quella di un PC, le funzionalità multi-window e split-screen del Pad 15 consentono agli utenti di aprire contemporaneamente diverse applicazioni sullo stesso schermo. In questo modo si soddisfano esigenze come guardare video mentre si prendono appunti o fare ricerche mentre si scrive un saggio. Inoltre, il Pad 15 può trasformarsi in un computer portatile collegando una tastiera e un mouse Bluetooth in modalità PC, semplificando la modifica rapida dei documenti e aumentando la produttività del lavoro e dello studio. Abbinato a una penna stilo gratuita, gli utenti possono prendere appunti, scarabocchiare e disegnare in modo realistico.

Aggiornamenti della fotocamera: Nitidezza fotografica migliorata come mai prima d’ora

Per soddisfare le esigenze di studenti e professionisti, Oscal Pad 15 è dotato di una fotocamera frontale ultra nitida da 16 MP, perfetta per sbloccare il dispositivo con il riconoscimento facciale, scattare selfie nitidi e partecipare a chiare chat video. Inoltre, la fotocamera posteriore da 13 MP renderà semplicissime le riunioni virtuali, i corsi online e le videochiamate con i propri cari. Inoltre, gli utenti possono beneficiare della funzione Smart Google Lens integrata, che offre un modo pratico per scansionare e identificare gli oggetti, tradurre il testo ed esplorare il mondo circostante.

Aggiornamenti di convenienza: Esperienza utente più fluida

Per gli utenti che desiderano un’esperienza tablet fluida e sicura, Oscal Pad 15 sarà precaricato con DokeOS_P 3.0 basato sull’ultimo Android 13. Il System Manager offre un aumento delle prestazioni e un miglioramento delle prestazioni. Il System Manager offre funzioni di potenziamento delle prestazioni come Liberare più spazio, Velocizzare i giochi, Risparmio energetico intelligente e Gestione delle APP, tutte progettate per migliorare la praticità, l’efficienza e la longevità del Pad 15. Inoltre, l’opzione Cold Room consente agli utenti di disabilitare temporaneamente le applicazioni utilizzate di rado, risparmiando energia e dati. Per quanto riguarda la sicurezza, la protezione DAC e MAC assicura una solida crittografia dei dati professionali e personali.

In base alle informazioni disponibili, Oscal Pad 15 sarà in vendita con un forte sconto su AliExpress dal 18 al 26 settembre. Il prezzo scontato è di 119,99 dollari per i primi 200 pezzi venduti. Per maggiori dettagli, fare clic qui.