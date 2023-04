Scopri tutti i segreti di WordPress: corso in offerta a meno di 10€

Vorresti creare un sito web con WordPress, ma ti sei reso conto di non conoscere una singola nozione di programmazione: come fare? Online sono disponibili tantissime opzioni, ma nessuna è come il corso proposto da Ignacio Cruz. Esperto di sviluppo web, ha infuso il suo corso “Creazione di un sito professionale con WordPress” con l’esperienza acquisita nel corso degli anni, trasformandola in 33 videolezioni a cui potrai accedere per sempre e illimitatamente dietro la il pagamento di una quota una tantum.

In questo corso partirai dalle basi, imparando come gestire il menu di amministrazione e creare contenuti, per poi approfondire argomenti più complessi in modo semplice e intuitivo. Grazie alle sue conoscenze approfondite, imparerai come scegliere un tema visivo per il tuo sito e installare i plugin necessari per renderlo stabile, veloce e personalizzato. Con l’obiettivo di sfruttare al massimo gli strumenti gratuiti di WordPress, Ignacio ti guiderà passo dopo passo per configurare il tuo sito web in base alle tue esigenze.

Questo è il momento giusto per scegliere il corso di Ignacio: grazie a una speciale promozione, infatti, potrai accedere a videolezioni, risorse e tutto quanto il corso ha da offrire al prezzo di soli 9,99 euro, anziché 59,99, con un risparmio dell’83%.

Un sito web professionale con WordPress, ecco cosa imparerai

Nel suo corso, Ignacio Cruz ti guiderà, passo dopo passo, alla scoperta delle funzionalità di WordPress partendo dalle basi fino ad arrivare a gestire un sito web complesso. Avrai modo di conoscere l’insegnante e le sue fonti di ispirazione, per poi approfondire WordPress e imparare a creare un ambiente di staging, utilizzando il pannello di amministrazione.

Sotto alla guida di Ignacio imparerai come configurare l’aspetto visivo del sito con un tema e a utilizzare correttamente i plug-in, posizionando e gestendo i widget in modo efficace. Conoscerai il concetto di shortcode e creerai un menu di navigazione all’interno del sito, approfondendo anche la gestione degli utenti e i loro ruoli.

Ma non è tutto. L’insegnante ti parlerà anche del nuovo editor di post e pagine di WordPress, fornendoti tutte le informazioni necessarie per affrontarlo senza problemi. Grazie ai numerosi plugin disponibili, sarai in grado di personalizzare il tuo sito in ogni dettaglio, dai font alle immagini, dai formulari ai social network, migliorando le prestazioni e la sicurezza del sito e ottimizzando il posizionamento sui motori di ricerca. Inoltre, scoprirai Jetpack, un plugin che semplificherà notevolmente la tua vita come utente di WordPress. Infine, quando avrai completato il tuo sito web, Ignacio ti indicherà come selezionare un hosting e trasferire il sito nell’ambiente di produzione.

Requisiti e materiale per accedere al corso

Il corso è rivolto principalmente a coloro che vogliono creare un sito web, ma anche a chi è interessato a conoscere alcuni aspetti avanzati di WordPress senza che sia necessario scrivere una sola riga di codice. Se non conosci WordPress, Ignacio ti insegnerà a usarlo partendo dalle basi. Se, invece, hai già dimestichezza con il CMS, sarà un’occasione per scoprire nuove funzionalità e imparare a utilizzare strumenti che aumentino il rendimento del tuo sito.

Non è necessario avere alcuna conoscenza particolare per accedere al corso. Tuttavia, basi di HTML e CSS permetteranno di approfittarne al meglio. Per quanto riguarda i materiali, invece, ti basteranno un computer, un editor di testi e una connessione Internet.

“Creazione di un sito professionale con WordPress” è un corso completo e accessibile da chiunque, oltre che essere uno tra i più apprezzati dalla community Domestika: conta, infatti, oltre 66 mila allievi e il 95% di valutazioni positive. Accedi per sempre e senza limiti a tutti i corsi, risorse aggiuntive e aggiornamenti al prezzo scontatissimo di soli 9,99 euro anziché 59,99, risparmiando ben l’83% sul costo di listino.

