Scrittura super fluida con la TASTIERA LOGITECH in offerta

Al giorno d’oggi, dopo anni e anni di pandemia, i prezzi delle componenti per PC sono finalmente tornati a prezzi umani, praticamente alla portata di gran parte degli utenti. Uno degli accessori senz’ombra di dubbio fondamentali in tal senso è la tastiera, che deve essere pratica e funzionale sia a scopo professionale che per puro svago personale, nel caso in cui giocassimo ai videogiochi del momento. Sulla base di questa necessità Amazon ha dunque pensato di proporti quest’oggi la tastiera Logitech MX Keys per Mac in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di soli 88 euro, con uno strabiliante sconto del 34% rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito dalla stessa Logitech.

Il comfort è senz’ombra di dubbio la parola chiave alla base di questa tastiera Logitech: parliamo infatti di una tastiera completamente wireless, libera da qualsiasi forma di cavo, in modo da non ingombrarti in nessun modo con il tuo ambiente circostante.

I tasti con tecnologia perfectstroke sono davvero eccezionali, dal momento che ti permettono di digitare in totale sicurezza, grazie alla presenza di una concavità che ben si adatta al profilo dei polpastrelli delle tue dita, in modo da assicurarti una scrittura veloce e fluida. Sono anche super silenziosi, e questo è davvero importante, soprattutto se ti ritrovi all’interno di un ambiente o un ufficio condiviso con altre persone, in cui il silenzio è fondamentale.

Un altro punto a favore di questa tastiera Logitech MX Keys consiste nella sua retroilluminazione, che ti consente di utilizzarla anche al buio o in condizioni di scarsa luminosità, riuscendo lo stesso a digitare senza problemi.

Insomma, a nemmeno 90 euro puoi accaparrarti una tastiera di tutto rispetto, che potrai utilizzare senza problemi all’interno di ogni contesto, sia che tu abbia un Mac fisso o un MacBook portatile, come nel caso degli ultimi MacBook Air o MacBoook Pro appena usciti: ecco uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo questa tastiera Logitech MX Keys in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, ricordandovi che si tratta di un’offerta a tempo limitato, per cui le unità disponibili al momento potrebbero presto terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.