Scuola RISPARMIO: set di 4 penne Pilot a inchiostro cancellabile a prezzo WOW

Per quei genitori che si apprestano per la prima volta ad affrontare la questione “fornitura” di materiale per la scuola per i propri figli, uno dei principali dubbi riguarda quello delle penne. Oggi è infatti richiesto l’uso di penne ricaricabili e cancellabili, con una punta di 0,7 mm e addirittura di diversi colori per i vari compiti che verranno assegnati dalle maestre. Già, ma quali penne prendere e come fare per risparmiare, visto i costi spesso alti di questi prodotti di cancelleria?

Semplice, cercare di approfittare il più possibile delle promozioni di Amazon per far scorta e accaparrarsi quanto serve. Come in questo caso: le famose penne Pilot, cioè a dire quelle maggiormente utilizzate alle scuole elementari, sono al momento in offerta in una confezione da quattro a soli 10€. E credeteci, il risparmio rispetto ai prezzi di un negozio fisico è notevole.

Pilot, che risparmio col set di 4 penne BLU a inchiostro liquido

Questa penna a inchiostro liquido di colore vivace senza eguali, ha una scrittura fluida senza sbalzi e comfort di scrittura migliorato; l’inchiostro si asciuga rapidamente, per mantenere il vostro lavoro di scrittura pulito e organizzato. Il regolatore di inchiostro assicura un flusso controllato e uniforme dell’inchiostro liquido della penna roller per una lunga distanza di scrittura e un comfort ottimale fino all’ultima goccia.

Questa penna a sfera è dotata di cappuccio e clip tascabile ed è disponibile in 4 colori con inchiostro di sicurezza certificato e resistente all’acqua e allo sbiadimento (ISO 14145-2) e sono ideali per l’uso su documenti ufficiali. Questa gamma di inchiostri liquidi puri, iconici Pilot, è un riferimento in materia di comfort di scrittura.

La robusta punta conica fornisce un tratto preciso di inchiostro liquido mentre il rivoluzionario sistema di regolazione del flusso mantiene il flusso di inchiostro verso la penna roller a livello costante fino all’ultima goccia. Grazie alla finestrella trasparente sul corpo della penna, sarete sempre in grado di identificare chiaramente la quantità di inchiostro liquido residuo, in modo da non rimanere mai sprecati. Falle tue in un’unica confezione da quattro a soli 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.