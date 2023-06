SD esterno Samsung T7 da 500GB: velocità e protezione dati a livelli superiore

Il Samsung T7 Portable SSD è un dispositivo di archiviazione esterno ad alta velocità che offre prestazioni affidabili e un design elegante. Con una capacità di 500 GB, questo SSD portatile ti consente di trasferire e archiviare i tuoi dati in modo rapido e sicuro.

Dotato di una connessione USB 3.2 Gen.2, il Samsung T7 offre velocità di trasferimento eccezionalmente rapide, consentendoti di spostare file di grandi dimensioni in pochi istanti. Che tu stia lavorando con video ad alta risoluzione, foto ad alta definizione o file di grandi dimensioni, questo SSD garantisce una velocità di trasferimento ottimale per una gestione efficiente dei dati.

Samsung T7

Il design compatto e leggero del Samsung T7 lo rende estremamente portatile, consentendoti di portare i tuoi file ovunque tu vada. Che tu sia in viaggio per lavoro o semplicemente desideri avere i tuoi dati sempre a portata di mano, questo SSD si adatta facilmente alla tua borsa o alla tua tasca. Grazie alla crittografia hardware AES a 256 bit i tuoi file saranno protetti da accessi non autorizzati, garantendo la riservatezza delle tue informazioni personali e professionali.

Il Samsung T7 è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi PC, Mac, dispositivi Android e console di gioco. Inoltre, grazie all’app mobile Samsung Portable SSD, puoi gestire facilmente i tuoi file, effettuare backup e persino impostare una password per proteggere i tuoi dati. Con il suo elegante rivestimento in titanio grigio, il Samsung T7 offre un’estetica raffinata che si adatta a qualsiasi ambiente.

Oltre al suo aspetto elegante, il rivestimento in metallo contribuisce anche a proteggere l’SSD dai graffi e dagli urti, garantendo una maggiore durata nel tempo. In conclusione, il Samsung T7 Portable SSD è una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo di archiviazione esterno affidabile, veloce e sicuro.

Con la sua capacità di 500 GB, velocità di trasferimento rapide, compatibilità multi-piattaforma e design elegante, questo SSD ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per gestire i tuoi dati in modo efficiente e conveniente a soli 59€, grazie all’offerta di Amazon che prevede uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

