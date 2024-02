SDHC Extreme di SanDisk, pacco da DUE SCHEDE a soli 21€ su Amazon (-7%)

Le schede SDHC Extreme di SanDisk sono la scelta perfetta per gli appassionati di fotografia e video che richiedono prestazioni elevate e affidabilità in qualsiasi situazione. Confezionate in un pratico pacchetto da due unità, queste schede offrono una capacità di 32 GB ciascuna, garantendo ampio spazio di archiviazione per i tuoi file multimediali. Falle tue ora in coppia a soli 21€ con lo sconto del 7% offerto da Amazon e le spese di spedizione gratuite via Prime.

SDHC Extreme di SanDisk, che occasione su Amazon

Grazie alla velocità di lettura fino a 100 MB/s e alla classe di velocità UHS-I, Classe 10, U3 e V30, queste schede SDHC Extreme sono in grado di gestire agevolmente la registrazione di video in alta risoluzione e la ripresa di foto ad alta velocità, garantendo una registrazione fluida e senza interruzioni.

Inoltre, le schede SDHC Extreme includono il software RescuePRO Deluxe, che consente il recupero dei dati persi o danneggiati, offrendo una maggiore tranquillità per quanto riguarda la sicurezza dei tuoi file più preziosi.

Insomma, con le schede SDHC Extreme di SanDisk, puoi catturare ogni momento con la massima qualità e affidabilità, sia che tu stia registrando video 4K, scattando fotografie ad alta risoluzione o archiviando file multimediali importanti. Prendile adesso, in coppia, a soli 21€ con lo sconto del 7% offerto da Amazon e le spese di spedizione gratuite via Prime.

