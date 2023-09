Nintendo Switch: 128GB di spazio in più a soli 17 euro

Sei in cerca di una nuova microSDXC per la tua Nintendo Switch? Oggi è in sconto la scheda SanDisk da 128 Gb su Amazon. Il prezzo è di soli 17,06€: si tratta del 20% di sconto sul prezzo di listino!

La microSDXC perfetta per Nintendo Switch

La Nintendo Switch è una console che, nel tempo, ha riscosso molto successo. Nintendo ha quindi deciso di lanciare versioni esclusive, aggiornamenti e introdurre novità sempre al passo per la sua console. Per salvare ed importare giochi sulla console si utilizzano le schede SD. In particolare, SanDisk propone ottime soluzioni: una di queste è la scheda da 128 Gb microSDXC. Si tratta di un prodotto certificato da Nintendo e che garantisce una velocità di 100MB/s. L’azienda ha pensato a molte varianti a tema con i giochi più divertenti per la console Nintendo. Uno di questi, è Super Mario: in sconto c’è proprio questa variante.

Quando si parla di gaming, è fondamentale considerare le prestazioni: proprio per questo, con la Nintendo Switch è utile considerare l’acquisto di un prodotto dedicato. In questo modo, ci si assicura ottime prestazioni, nessun rallentamento e massima compatibilità. La scheda microSDXC SanDisk da 128 GB è inoltre certificata U3, ulteriore dato che conferma le ottime prestazioni che garantisce.

128 GB sono più che sufficienti per garantire una buona quantità di titoli immagazzinati: la variante a tema Super Mario è inoltre molto carina e, probabilmente, è perfetta inoltre per essere considerato come il regalo perfetto per i giocatori più incalliti di Nintendo Switch.

La microSDXC SanDisk da 128 GB, ora in sconto nella variante Super Mario, è uno di quei prodotti che non dovrebbe mai mancare nella propria dotazione di accessori per Nintendo Switch visto l’ottimo rapporto qualità/prezzo considerando ovviamente le prestazioni.

Come detto in apertura, la SanDisk microSDXC da 128 GB con tema Super Mario è in sconto del 20%. Puoi acquistarla direttamente su Amazon al prezzo di soli 17,06€. Un prezzo davvero interessante, più basso di quello di listino, che fa preferire questo prodotto ad altri simili.

