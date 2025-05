Se ami correre con la musica nelle orecchie, compra gli auricolari Nothing Ear (a)

Le Nothing Ear (a) offrono un’esperienza audio unica e personalizzata, combinando tecnologia avanzata e un design elegante. Disponibili a un prezzo promozionale di 79 euro, queste cuffie wireless rappresentano un’ottima scelta per chi cerca qualità e funzionalità all’avanguardia, con un risparmio rispetto al prezzo di listino di 99 euro.

Nothing Ear (a): auricolari top, prezzo low-cost

Tra i punti di forza spicca la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), in grado di ridurre i suoni ambientali fino a 45 dB. Grazie ai sensori integrati, gli auricolari monitorano costantemente eventuali perdite sonore, regolando automaticamente il livello di cancellazione per un ascolto sempre ottimale. È possibile scegliere tra tre livelli di ANC, configurabili manualmente o in modalità automatica, per adattarsi a ogni ambiente.

Un’innovazione interessante è l’integrazione con ChatGPT, accessibile direttamente dagli auricolari. Questa funzionalità, inizialmente pensata per i possessori di Nothing Phone (2), sarà presto disponibile anche per i modelli Phone (1) e Phone (2a) tramite aggiornamenti software. Un’opzione che rende questi auricolari perfetti per chi cerca produttività e praticità in movimento.

Sul fronte audio, i driver da 11 mm garantiscono un suono ricco e dettagliato, con bassi profondi e una distorsione minima, grazie a prese d’aria ottimizzate. Gli amanti della musica apprezzeranno il supporto al codec LDAC e la certificazione Hi-Res Audio, che consentono uno streaming di qualità superiore, fino a 990 kbps e con frequenze di 24 bit/96 kHz.

Per quanto riguarda l’autonomia, le Nothing Ear (a) offrono fino a 9,5 ore di ascolto con una singola carica, estendibili a 42,5 ore utilizzando la custodia di ricarica. La tecnologia di ricarica rapida consente inoltre 10 ore di riproduzione con soli 10 minuti di collegamento (con ANC disattivata). Gli utenti che effettuano molte chiamate troveranno utile la tecnologia Clear Voice, capace di isolare efficacemente la voce, riducendo il rumore del vento del 60% rispetto alla generazione precedente.

Tra le altre caratteristiche, le cuffie supportano la connessione simultanea a due dispositivi, una modalità a bassa latenza per il gaming e la compatibilità con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair. Inoltre, la resistenza all’acqua (IP54 per gli auricolari e IPX2 per la custodia) le rende adatte a un utilizzo quotidiano anche in condizioni variabili.

Disponibili su Amazon al prezzo speciale di 79,00€, rappresentano un’opzione competitiva nella categoria “Cuffie Over-Ear”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.