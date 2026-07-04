Se carichi i badagli in auto per viaggiare ora ti becchi una multa di 335 euro: cosa dice la Legge

Con le partenze estive 2026 ormai nel pieno, chi carica valigie e bagagli in auto per raggiungere mare, montagna o città d’arte rischia una multa fino a 335 euro se il carico non rispetta le regole del Codice della Strada.

Il motivo è semplice: bagagli sistemati male possono ridurre la visibilità, rendere l’auto meno stabile e creare pericoli in caso di frenata. La scena è quella di sempre: portellone aperto sotto casa, trolley incastrati, borse frigo ai piedi dei sedili, zaini dei bambini e magari l’ombrellone infilato di traverso all’ultimo secondo. Alla fine entra tutto. Ma non sempre nel modo giusto.

Articolo 164: quando il carico diventa irregolare

A mettere i paletti è l’articolo 164 del Codice della Strada, che regola la sistemazione del carico sui veicoli. La norma dice che bagagli, oggetti e attrezzature non devono cadere, finire sulla carreggiata, togliere visuale al conducente o limitarne i movimenti. In pratica, non basta chiudere il bagagliaio e partire.

Se una valigia sporge male, se un borsone copre il lunotto o se il carico impedisce di usare bene gli specchietti, l’auto può essere considerata non in regola. Lo stesso vale per gli oggetti lasciati liberi nell’abitacolo: zaini pesanti sul ripiano posteriore, pacchi tra i sedili, borse non fissate. In caso di frenata, anche a bassa velocità, possono diventare un rischio serio. Il principio è chiaro: il carico deve essere stabile e non deve interferire con la guida.

Sanzioni, punti e fermo del veicolo: cosa può succedere al controllo

Per chi viaggia con bagagli caricati male, la prima conseguenza è la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 164: l’importo va da 85 a 335 euro, salvo eventuali aggiornamenti. Ma la multa può non essere l’unico problema. Se durante un controllo polizia stradale, carabinieri o polizia locale ritengono il carico irregolare, può scattare anche la decurtazione di 3 punti dalla patente.

Nei casi più evidenti può essere disposto il fermo del veicolo fino a quando i bagagli non vengono sistemati correttamente. Una perdita di tempo non da poco, soprattutto nei giorni da bollino rosso, quando basta poco per saltare una coincidenza, un traghetto o il check-in in albergo. In alcune situazioni, secondo quanto previsto dalle regole, gli agenti possono trattenere temporaneamente i documenti fino alla regolarizzazione. Non è burocrazia: è sicurezza stradale.

Bagagliaio sicuro: come distribuire peso, valigie e oggetti prima della partenza

Prima di mettersi in viaggio vale la pena perdere qualche minuto con il bagagliaio dell’auto. Le valigie più pesanti andrebbero messe in basso, vicino allo schienale dei sedili posteriori, così l’auto resta più stabile. Sopra possono trovare posto borse leggere, coperte e zaini morbidi. Meglio evitare pile troppo alte, soprattutto se coprono il lunotto, e oggetti appoggiati senza fissaggio sul ripiano posteriore.

Occhio anche a targa, fari e indicatori di direzione: non devono essere coperti da portabici, portapacchi o carichi esterni. Se si usa un box da tetto, bisogna rispettare la portata indicata dal costruttore e distribuire il peso senza caricare tutto da un solo lato. Sono accortezze semplici, ma contano: una partenza ordinata protegge chi guida, i passeggeri e anche gli altri utenti della strada.