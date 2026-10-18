Se conservi le foto sullo smartphone c'è una cosa che dovresti sapere

Una novità che pesa soprattutto su chi conserva molte immagini sullo smartphone e si affida alla sincronizzazione cloud per non perderle.

La regola è semplice, ma non banale per chi usa Google Foto come archivio principale. Gli elementi cancellati resteranno nel cestino per 30 giorni. Poi saranno eliminati in modo definitivo. Finora, per i contenuti sincronizzati con l’account Google, il tempo a disposizione era di 60 giorni. Due mesi che spesso bastavano per accorgersi di un errore dopo una pulizia fatta di fretta.

La novità è stata segnalata da Android Authority ed è già comparsa nelle pagine di supporto di Google, dove il periodo indicato per recuperare i file eliminati è ora di 30 giorni. Alcuni utenti, secondo quanto riportato, hanno visto anche un avviso direttamente nell’app. Non è quindi un cambiamento nascosto. Ma è uno di quelli da tenere a mente.

Per chi cancella spesso screenshot, doppioni, video pesanti o immagini arrivate nelle chat, il margine per ripensarci si riduce. Una foto delle vacanze, un documento fotografato al volo, un video di famiglia: se finiscono nel cestino di Google Foto, adesso il conto alla rovescia è più corto.

Cloud e memoria del telefono: chi deve fare attenzione

La nuova scadenza riguarda soprattutto i contenuti caricati e sincronizzati nel cloud di Google, cioè quelli legati al proprio account e visibili anche da altri dispositivi. Era proprio per questi file che, fino a oggi, valeva il limite più lungo dei 60 giorni. Ora anche loro scendono a 30 giorni, come già accadeva per i file salvati solo in locale sul telefono.

Uno smartphone con galleria immagini e icona del cestino, per illustrare il tempo ridotto di recupero delle foto eliminate su Android.

Per molti utenti Android, però, la differenza non è sempre chiara. Si apre Google Foto e si vede tutto insieme: immagini sul dispositivo, foto con copia online, cartelle create dalle app di messaggistica, scatti della fotocamera. Eppure il comportamento del cestino è sempre dipeso da dove si trova davvero il file e da come è impostata la sincronizzazione.

In concreto, chi usa il backup automatico dovrà stare più attento. “Cancello per liberare spazio, poi magari ci ripenso” è una scena comune, soprattutto quando la memoria del telefono comincia a riempirsi. Il problema è che spesso ci si accorge solo dopo che quel file serviva ancora. Da ora, per recuperarlo, ci sarà un mese di tempo.

Perché Google porta Foto sulla stessa linea di Gmail e Drive

La scelta va nella direzione di regole più uniformi tra i servizi Google. Su Gmail e Google Drive, gli elementi eliminati vengono già cancellati dal cestino dopo 30 giorni. Portare anche Google Foto alla stessa soglia rende tutto più semplice da capire, ma toglie un po’ di margine a chi era abituato ai due mesi.

Google non presenta la modifica come una rivoluzione dell’app, ma come un aggiornamento delle condizioni di conservazione. Nella pratica, però, il cambiamento si sente. Foto e video occupano molto spazio, più delle email e di molti documenti. E sono anche tra i file che si eliminano più spesso quando si cerca di alleggerire lo smartphone.

C’è poi il tema dello spazio cloud. Chi usa il piano gratuito o un abbonamento Google One sa che immagini e filmati pesano sul conteggio totale dell’account. Un cestino che si svuota prima significa anche una rimozione più rapida dei file cancellati. Per qualcuno sarà un vantaggio. Per altri, un rischio in più.

Cosa controllare subito nel cestino di Google Foto

Il primo passo, per chi usa spesso Google Foto su Android, è aprire l’app e controllare la sezione Cestino. Se ci sono immagini o video eliminati nelle ultime settimane, meglio verificare subito cosa recuperare e cosa lasciare andare. Bastano pochi minuti, ma possono evitare brutte sorprese, soprattutto dopo un viaggio, un evento o un cambio di telefono.

Per ripristinare un file, è sufficiente selezionarlo nel cestino e scegliere l’opzione di recupero. La foto o il video tornerà nella raccolta, nella cartella o nell’album in cui si trovava prima della cancellazione, quando possibile. Se invece sono passati i 30 giorni, il contenuto non sarà più recuperabile dall’app, salvo eventuali copie salvate altrove.

Il consiglio, a questo punto, è cambiare abitudine. Prima di fare pulizia sul telefono, conviene controllare se il backup di Google Foto è attivo, se gli scatti importanti sono stati salvati anche su un computer o su un altro servizio cloud, e se nel cestino non siano finiti file cancellati per errore. Una cautela minima. Ma con la nuova regola, 30 giorni passano in fretta.