Se gli eredi non ci sono, chi si prende tutti i soldi? Nessuno immagina cosa dice la legge

Recenti casi, come quello a Reggio Emilia, mostrano l’applicazione concreta di queste norme: un uomo deceduto nel 2009 ha visto i suoi beni passare automaticamente allo Stato dopo la cessazione della dichiarazione di giacenza, a seguito della prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte di tutti i potenziali chiamati. Il Tribunale civile di Modena ha così revocato il curatore nominato e sancito l’acquisizione automatica dei beni.

Il riferimento normativo è l’articolo 586 del Codice civile, pensato proprio per evitare che patrimoni privi di legittimi eredi restino abbandonati. In pratica, se una persona muore senza testamento e non ci sono parenti entro il sesto grado, l’intero patrimonio viene devoluto allo Stato. La legge, quindi, tutela l’ordine e la gestione dei beni, garantendo che non rimangano inutilizzati o dispersi.

Le opportunità dei lasciti e le cifre dei patrimoni vacanti

Le stime economiche sono sorprendenti: secondo l’Evaluation Lab della Fondazione Giordano Dell’Amore per la Fondazione Cariplo, i patrimoni delle persone senza eredi valgono oggi circa 8 miliardi di euro, cifra che potrebbe salire a 20,8 miliardi entro il 2030 e raggiungere addirittura 88,1 miliardi entro il 2040. La crescita prevista è legata sia alla scarsa abitudine degli italiani a redigere testamenti sia all’invecchiamento della popolazione.

Questo contesto evidenzia quanto sia cruciale pianificare la successione: il patrimonio può essere destinato a enti di beneficenza attraverso lasciti solidali, garantendo un utilizzo consapevole e vantaggioso per la collettività. La legge, tuttavia, prevede che, in assenza di decisioni testamentarie, sia lo Stato a diventare proprietario dei beni, anche se la gestione e la destinazione possono variare in base a interventi normativi o amministrativi successivi.

In assenza di eredi, la legge italiana stabilisce che lo Stato acquisisce automaticamente il patrimonio. Questo meccanismo tutela l’integrità dei beni e garantisce una gestione ufficiale, evitando abbandoni o dispersioni. Allo stesso tempo, apre opportunità per chi desidera destinare il proprio patrimonio a finalità benefiche, dimostrando che la pianificazione successoria può fare la differenza tra un’eredità lasciata allo Stato e un contributo concreto alla comunità.