Se guidi bene ti spetta una detrazione sull'assicurazione dell'auto: la novità fa felici i guidatori

Il meccanismo si chiama Pay How You Drive, “paga per come guidi”, e rappresenta un’alternativa al tradizionale bonus-malus, che invece richiede diversi anni senza sinistri prima di alleggerire il premio.

Diverse compagnie assicurative propongono oggi l’installazione a bordo di un dispositivo connesso, una sorta di scatola nera collegata a un’applicazione per smartphone, capace di monitorare in tempo reale accelerazioni, frenate e velocità di percorrenza.

Lo sconto sull’assicurazione auto che in pochi conoscono

A differenza delle polizze classiche, che calcolano il premio annuale sulla base di fattori statici come età, residenza e storia di guida, questo sistema costruisce una tariffa su misura mese per mese. Una condotta lineare e priva di manovre brusche si traduce direttamente in una riduzione della rata, mentre comportamenti più aggressivi al volante vengono penalizzati con un risparmio inferiore o nullo.

Un esempio di riferimento arriva dalla formula YouDrive di Direct Assurance: ogni tragitto riceve una valutazione da 0 a 100 e la media mensile determina l’entità dello sconto. La soglia minima per accedere ai benefici è fissata a 60 punti, che garantisce una riduzione del 5%, mentre un punteggio perfetto consente di abbattere la spesa fino al 40%. È previsto anche un ulteriore sgravio del 10% per chi percorre pochi chilometri all’anno.

L’algoritmo che assegna il punteggio analizza in particolare le decelerazioni brusche, le partenze repentine e la velocità con cui si affrontano le curve, ma valuta anche quanto lo stile di guida risulti coerente con il traffico circostante: una velocità troppo bassa rispetto al flusso generale può infatti costituire essa stessa un elemento di rischio, non solo una guida troppo sostenuta.

Le prime stime, basate su circa 100.000 automobilisti che hanno già adottato questa formula, indicano che un utente su due ottiene un risparmio medio superiore ai 200 euro l’anno. Il dato più interessante riguarda i neopatentati, tradizionalmente penalizzati da premi d’ingresso molto più alti: secondo test condotti in Francia, chi ha appena preso la patente e mantiene una condotta impeccabile può arrivare a risparmiare oltre 500 euro all’anno, un risultato che difficilmente si otterrebbe con le tariffe tradizionali.

Il fenomeno riguarda ormai diversi grandi gruppi assicurativi, tra cui Allianz, che propongono soluzioni analoghe con varianti contrattuali specifiche. In Italia il meccanismo del bonus-malus resta ancora il riferimento principale per la maggior parte degli automobilisti, ma la diffusione delle polizze telematiche legate allo stile di guida sta crescendo anche nel nostro Paese, complice la maggiore diffusione di app e dispositivi connessi nelle nuove offerte RC Auto. Resta da capire quante compagnie decideranno di puntare in modo più deciso su questo modello nei prossimi anni.