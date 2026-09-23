Se hai dei vecchi caricabatterie possiedi un tesoro senza saperlo: puoi usarli così

Quei vecchi caricabatterie dimenticati in un cassetto possono ancora tornare utili, evitare sprechi e perfino avere un piccolo valore se usati nel modo giusto.

Con l’arrivo dello standard USB-C in Europa molti accessori sembrano ormai superati, ma non tutto quello che è vecchio è da buttare. In diversi casi questi alimentatori possono ancora servire in casa, essere regalati, rivenduti oppure smaltiti correttamente tra i RAEE.

USB-C, perché milioni di caricabatterie ancora funzionanti finiscono nei cassetti

Dal 28 dicembre 2024 l’Unione europea ha introdotto l’obbligo del caricatore universale USB-C per smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie, auricolari, console portatili e altri dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni. L’obiettivo è chiaro: tagliare i rifiuti elettronici e rendere la vita più semplice ai consumatori.

Il rovescio della medaglia, però, è sotto gli occhi di tutti: milioni di caricabatterie con vecchi connettori sono rimasti chiusi nei cassetti, spesso perfettamente funzionanti. In molte case se ne trovano due o tre, magari con il logo ormai scolorito di Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson o Apple, dimenticati dopo il cambio di telefono. Sembrano oggetti senza valore. Ma non sempre è così.

Un alimentatore da parete con uscita 5 V e 1 A o 5 V e 2 A, dati riportati sull’etichetta, può ancora dare corrente in modo stabile a dispositivi leggeri. E anche i cavi non sono da sottovalutare: secondo l’organismo belga Recupel, un semplice cavo può contenere fino al 20% di rame, materiale molto richiesto nel riciclo.

Prima la sicurezza, poi il riuso: LED, power bank e piccoli lavori fai-da-te

Prima di rimettere in funzione un vecchio caricabatterie, però, serve un controllo rapido ma serio. Se il cavo è tagliato, la guaina è screpolata, la spina balla o si sente odore di bruciato, meglio lasciar perdere subito: il rischio di cortocircuito o surriscaldamento non vale pochi euro risparmiati.

Se invece tutto è integro, si può leggere l’etichetta e verificare uscita, amperaggio e compatibilità con l’apparecchio da alimentare. A quel punto il vecchio alimentatore può ancora servire per una striscia LED sotto una mensola, una piccola radio da cucina, una luce da lavoro in garage, una batteria esterna, un vecchio e-reader o un progetto con schede tipo Arduino.

C’è anche chi lo tiene come caricatore di scorta per auricolari, giocattoli ricaricabili o accessori da scrivania. “L’importante è non improvvisare collegamenti scoperti”, ricordano spesso i tecnici nei laboratori di riparazione. Pochi volt non significano lavori fatti a caso. Meglio usare adattatori corretti e non lasciare alimentatori economici collegati per giorni senza controllo.

Venderli, regalarli o portarli nei RAEE: quando il vecchio caricatore vale ancora qualcosa

Se il caricabatterie originale è pulito, funzionante e di un marchio conosciuto, può avere ancora un piccolo mercato. I modelli con connettori proprietari o spinotti ormai rari interessano chi conserva vecchi telefoni, piccoli collezionisti e riparatori in cerca di pezzi di ricambio per apparecchi ancora in uso. Sulle piattaforme di vendita tra privati il prezzo resta di solito basso, pochi euro, ma è comunque meglio che lasciarlo dimenticato in una scatola.

In alternativa si può regalarlo: gruppi locali, mercatini dell’usato, vicini di casa. Quando invece l’alimentatore è rotto, non identificabile o danneggiato, la strada giusta è la raccolta dei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In Italia si possono portare nelle isole ecologiche, nei punti vendita che ritirano piccoli dispositivi elettrici o nei contenitori dedicati, dove presenti.

Così rame, plastiche e altri materiali entrano in un percorso controllato. Non sarà un tesoro nel senso romantico del termine. Ma tra riuso, vendita e riciclo, quel piccolo blocco di plastica può valere più di quanto sembri.