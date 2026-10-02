Se hai notato un piccolo fulmine sulla tua porta USB forse dovresti sapere cosa vuol dire

Il simbolo del fulmine sulle porte USB è tornato al centro delle guide tech negli ultimi tempi. E continua a creare equivoci tra chi usa pc, laptop e accessori: quel piccolo segno, vicino a una porta o su un cavo, può indicare Thunderbolt oppure ricarica rapida.
Il simbolo del fulmine sulle porte USB è tornato al centro delle guide tech negli ultimi tempi. E continua a creare equivoci tra chi usa pc, laptop e accessori: quel piccolo segno, vicino a una porta o su un cavo, può indicare Thunderbolt oppure ricarica rapida.
Valentina Giungati
Pubblicato il 2 ott 2026
Se hai notato un piccolo fulmine sulla tua porta USB forse dovresti sapere cosa vuol dire

Dipende dal connettore, dal disegno, a volte anche dal numero accanto all’icona. Capirlo serve a evitare errori banali: scegliere il cavo giusto, collegare un monitor, trasferire dati più in fretta o caricare uno smartphone senza perdere tempo.

Il punto è semplice: non tutti i fulmini sulle USB hanno lo stesso significato. Lo standard USB, nato nel 1996 per mettere ordine tra i tanti connettori usati da computer, stampanti, fotocamere e periferiche, è cambiato molte volte fino ad arrivare a USB4, sul mercato dal 2019.

In mezzo sono passati cavi e prese di ogni tipo: Mini USB, Micro USB, USB Type-B, USB Micro-B e, più di recente, soprattutto USB-C, ormai comune su smartphone, notebook, tablet e accessori. Il fulmine, però, non va letto come un generico segnale di “più potenza” o “più velocità”. Conta la forma. Conta la porta. Conta anche il punto in cui compare, se sul cavo o sul dispositivo. Sembra un dettaglio grafico, ma spesso è proprio lì che nasce l’equivoco.

Thunderbolt su USB-C: occhio alla freccia, ai numeri e alla generazione

Quando il fulmine su una porta USB-C o su un cavo ha una piccola punta a freccia, di solito indica Thunderbolt, la tecnologia sviluppata da Intel e Apple e presentata nel 2011. Thunderbolt usa lo stesso connettore fisico della USB-C, quello reversibile, ma può offrire prestazioni più alte rispetto a molte connessioni USB tradizionali.

Porte USB-C e USB-A sul lato di un laptop con cavi USB appoggiati su una scrivania in legno
Dettaglio di porte USB-C e USB-A con relativi cavi, per capire quando il fulmine indica Thunderbolt o ricarica rapida.

Serve per trasferire dati ad alta velocità, alimentare dispositivi, collegare monitor esterni e usare dock professionali con più periferiche. In sostanza fa molte cose che fa USB-C, ma più velocemente, se anche il dispositivo è compatibile. Accanto al fulmine può comparire un numero: indica la generazione, per esempio Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5, indicata come la versione più recente e veloce.

Se sotto il simbolo non c’è alcun numero, in molti casi, secondo le guide di settore, si tratta di Thunderbolt 3. La compatibilità con le versioni precedenti aiuta: un cavo più vecchio può funzionare su una porta più nuova. Ma funzionare non vuol dire per forza andare alla massima velocità.

Porta USB-A con fulmine: quando il segno indica la ricarica veloce

Altro discorso per la porta USB-A con il simbolo del fulmine, la classica presa rettangolare ancora presente su molti pc desktop, notebook, monitor, hub e anche su alcune auto. Se il fulmine è vicino a una USB-A e non ha la punta a freccia tipica di Thunderbolt, in genere indica una porta pensata per la ricarica veloce o comunque capace di fornire più energia rispetto alle altre porte dello stesso dispositivo.

È quella da usare, per esempio, per caricare più rapidamente uno smartphone, un paio di auricolari, un power bank o una piccola periferica alimentata via USB. Non significa, però, che i dati viaggino più veloci: energia e trasferimento dati sono due cose diverse, anche se passano dallo stesso cavo. Alcuni produttori nei manuali parlano di “charging port”, altri usano icone o scritte proprie accanto al connettore. La regola pratica resta questa: guardare il simbolo, poi controllare la scheda tecnica. A occhio, non sempre basta.

Cavi, porte e compatibilità: cosa controllare prima di collegare un dispositivo

Prima di collegare un monitor esterno, un hard disk ad alte prestazioni o un dock al portatile, conviene verificare tre cose: tipo di porta, simbolo del fulmine e caratteristiche del cavo USB-C. Una porta USB-C, da sola, non garantisce il supporto a Thunderbolt. Allo stesso modo, un cavo con connettore USB-C non è automaticamente adatto ai trasferimenti più rapidi o agli schermi ad alta risoluzione. Se sul cavo c’è il fulmine con freccia e magari un numero accanto, è più facile capire la generazione.

Se invece il simbolo compare su una USB-A, quasi sempre si parla di ricarica rapida. In caso di dubbi, la fonte più sicura resta il manuale del produttore o la pagina tecnica del modello, perché loghi e icone possono cambiare da marchio a marchio. È una verifica noiosa, certo. Ma evita acquisti inutili, velocità ridotte e la solita scena: cavo inserito, dispositivo collegato, e niente che funzioni come promesso.

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