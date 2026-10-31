Se hai una friggitrice ad aria non puoi farne a meno e ora Lidl te lo "regala" a meno di 4 euro

Chi usa spesso la friggitrice ad aria conosce bene un inconveniente che arriva puntuale dopo ogni ricetta, ma un piccolo accessorio può cambiare la routine.

Da Lidl arriva una proposta economica pensata per semplificare la gestione del cestello senza rinunciare alla praticità della cottura quotidiana. Prima di considerarla indispensabile, però, vale la pena controllare dimensioni e compatibilità con il proprio apparecchio. L’offerta riguarda lo shop online tedesco, un dettaglio importante per chi cerca il prodotto dall’Italia.

Cestello sporco, il problema di sempre: la risposta di Silvercrest

Il punto è questo: la friggitrice ad aria fa risparmiare olio, odori e spesso anche tempo. Poi però arriva il momento di lavare il cestello, e lì l’entusiasmo cala. Grasso sul fondo, pezzetti bruciati, incrostazioni difficili da togliere.

Le forme in silicone Silvercrest servono proprio a evitare questo passaggio, perché fanno da barriera tra il cibo e il contenitore interno. In più riducono il ricorso alla carta forno, che nelle friggitrici ad aria non sempre sta ferma: si sposta, si arriccia, copre male la base.

Secondo la scheda prodotto di Lidl, gli stampi sono riutilizzabili e lavabili in lavastoviglie. Finita la cottura, si estraggono dal cestello e si lavano a parte, senza dover strofinare direttamente le pareti della friggitrice. Per chi prepara spesso patatine, verdure, carne o dolci, il vantaggio è chiaro: meno residui, meno fatica e meno rischio di rovinare il rivestimento antiaderente.

Silicone, misure e modelli: cosa c’è davvero in vendita

Le forme Silvercrest sono in silicone platinico, indicato come adatto al contatto con gli alimenti, senza alterare gusto e odore. Resistono a temperature da -40 a +250 gradi Celsius, quindi si possono usare non solo nella friggitrice ad aria, ma anche nel microonde, nel congelatore e in lavastoviglie. Non sono invece pensate per griglie, piastre o fornelli.

Lidl propone tre varianti: una forma standard rettangolare da 20,2 x 20 x 10 centimetri, una versione per doppio cestello da 23 x 14 x 10 centimetri e una forma rotonda per patatine con diametro di 20 centimetri.

Prima di comprare, però, meglio controllare bene le misure. Il prodotto nasce per i modelli Silvercrest più diffusi, ma chi ha una friggitrice ad aria di un altro marchio dovrebbe confrontare lo spazio interno del cestello. Nelle recensioni citate nella pagina prodotto si parla anche dei piccoli manici laterali: utili per estrarre la forma, ma in alcuni cestelli possono sporgere un po’.

Recensioni alte e prezzo basso: quando conviene davvero comprarli

Il prezzo, 3,99 euro, è il vero richiamo. Va però ricordato che, acquistando online, ci sono anche i costi di spedizione, che possono pesare se si ordina solo questo accessorio.

Le valutazioni riportate da Lidl sono comunque molto buone: 4,8 stelle su 5 su 86 recensioni, con il 95% degli acquirenti pronto a consigliarlo. Nei commenti vengono citati soprattutto la stabilità del silicone, la facilità di lavaggio e la buona aderenza alle friggitrici Silvercrest. Qualcuno racconta anche di aver tagliato i manici, per evitare che toccassero le pareti o si avvicinassero troppo alle resistenze.

In sostanza, questi stampini in silicone Lidl non cambiano il modo di cucinare, ma rendono più semplice la gestione quotidiana della friggitrice ad aria. Se la si usa una volta ogni tanto, possono anche essere superflui. Se invece resta accesa quasi ogni sera, a meno di 4 euro possono far risparmiare tempo e aiutare a proteggere il cestello.