Se hai una vecchia TV con una porta HDMI libera hai un piccolo tesoro: puoi trasformarla così

Con lettori come Chromecast con Google TV, Amazon Fire TV Stick e Roku si accede a Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+ senza cambiare schermo. Una soluzione semplice per chi ha in casa una TV ancora funzionante, magari comprata più di dieci anni fa, ma ormai tagliata fuori dagli aggiornamenti delle app o nata senza funzioni smart.

La prima cosa da fare è guardare dietro al televisore, o su un lato. Serve una porta HDMI libera, di solito indicata come HDMI 1 o HDMI 2. È l’ingresso sottile che porta insieme immagine e audio digitale e permette al televisore di lavorare come schermo per il dispositivo collegato.

Da sola, però, la presa HDMI non basta. Per usare un lettore streaming servono anche una rete WiFi domestica stabile, una presa di corrente vicina e, quasi sempre, un account legato al servizio scelto. Alcuni dispositivi possono prendere energia dalla porta USB del televisore, ma spesso è meglio collegarli a un alimentatore da parete. Si evitano spegnimenti improvvisi, blocchi e riavvii proprio mentre si guarda un film.

In genere la compatibilità non dipende tanto dall’età della TV, quanto dalla presenza dell’HDMI. Anche un modello datato può quindi riprodurre contenuti in streaming, se lo schermo funziona e l’ingresso riceve il segnale. «Se c’è l’HDMI, nella maggior parte dei casi si può fare», ripetono spesso nei negozi di elettronica. Un controllo rapido, utile prima di comprare accessori che magari non servono.

Collegamento iniziale: scegliere l’ingresso giusto e avviare la configurazione

Il collegamento è quasi sempre lo stesso. Si inserisce il Chromecast, la Fire TV Stick o il Roku nella porta HDMI del televisore. Se dietro allo schermo c’è poco spazio, si può usare un breve cavo HDMI. Poi si collega l’alimentazione, alla presa elettrica o alla porta USB, e si accende la TV.

Collegare una chiavetta HDMI è il modo più semplice per rendere smart un televisore non recente.

A quel punto serve il telecomando originale del televisore. Bisogna premere Input, Source o “Sorgente”, a seconda del modello, e selezionare l’ingresso corretto: HDMI 1, HDMI 2 o quello usato. Solo dopo compare la schermata iniziale del lettore, con la scelta della lingua, il collegamento alla rete WiFi e le prime impostazioni.

È il passaggio in cui molti si fermano, anche se spesso il problema è banale. Se lo schermo resta nero, non è detto che ci sia un guasto. Può essere stato scelto l’ingresso sbagliato, oppure il dispositivo non riceve abbastanza corrente. Meglio controllare la spia del lettore, provare un’altra porta HDMI se c’è e aspettare qualche minuto. Al primo avvio, infatti, alcuni sistemi scaricano aggiornamenti automatici.

Chromecast, Fire TV Stick e Roku: le differenze pratiche tra le soluzioni più diffuse

Il Google Chromecast con Google TV si collega alla porta HDMI e ha un proprio sistema, visibile direttamente sul televisore. Durante la configurazione chiede una rete WiFi e un account Google. Il tutto si può completare anche con l’app Google Home sullo smartphone. Il telecomando incluso permette di muoversi tra le app, ma resta anche la funzione “Trasmetti” da telefono, tablet o computer.

L’Amazon Fire TV Stick funziona in modo simile: collegamento HDMI, alimentazione, scelta della sorgente e accesso con un account Amazon. Una volta terminato l’avvio, si entra nella schermata principale e nello store delle applicazioni. Il telecomando ha anche un tasto per Alexa, comodo per cercare titoli, aprire app o gestire dispositivi compatibili in casa. “Cerca una commedia” o “apri Prime Video”, per capirci.

I dispositivi Roku, disponibili sia in formato stick sia come piccoli box, organizzano invece le applicazioni come “canali”. Dopo la registrazione di un account Roku gratuito, si possono aggiungere i servizi alla schermata iniziale e spostarli nell’ordine preferito. C’è anche un’app per smartphone che fa da secondo telecomando, da tastiera per le ricerche e, su alcuni modelli, permette di ascoltare l’audio con cuffie collegate al telefono.

Account, app e telecomandi: cosa serve per vedere Netflix, YouTube, Prime Video e Disney+

Dopo la configurazione, il televisore non diventa “smart” in senso tecnico. A esserlo è il dispositivo esterno collegato all’HDMI. È lui che gestisce app, aggiornamenti, menu, telecomando e connessione. Per guardare Netflix, YouTube, Prime Video o Disney+ bisogna quindi installare le app compatibili e accedere con le proprie credenziali.

Alcune piattaforme richiedono un abbonamento attivo, altre sono gratuite o offrono contenuti con pubblicità. YouTube, per esempio, si può usare senza costi per molti video. Netflix, Disney+ e Prime Video, invece, prevedono piani o accessi legati a un account. Le condizioni possono cambiare, quindi conviene verificarle sui siti ufficiali dei servizi.

Nell’uso di tutti i giorni, il telecomando del lettore diventa quello principale. Serve per aprire le app, mettere in pausa, cercare contenuti e, se compatibile, regolare il volume. Il vecchio telecomando della TV resta utile per accendere lo schermo, scegliere l’ingresso HDMI e modificare alcune impostazioni di base. Dopo i primi minuti, la convivenza è abbastanza naturale.

Il vantaggio è doppio: si risparmia e si allunga la vita di un televisore ancora valido. Con una porta HDMI libera, una buona connessione WiFi e un lettore adatto alle proprie abitudini, anche uno schermo datato può tornare al centro del salotto. Non serve molto altro. Basta scegliere il dispositivo giusto.