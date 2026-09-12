Se il parabrezza si appanna di continuo non è colpa del clima: devi correre dal meccanico

Dietro possono esserci un guasto, una perdita d’aria o un’infiltrazione da far vedere in officina. Capita spesso al mattino, nei tragitti brevi verso il lavoro o dopo una notte all’aperto: si accende lo sbrinatore, il vetro torna limpido per qualche minuto e poi si vela di nuovo. A quel punto non è più solo fastidio. È una questione di sicurezza alla guida.

Un po’ di condensa sul parabrezza è normale. Con il freddo, l’aria calda e umida dentro l’abitacolo incontra il vetro gelato e si trasforma in minuscole gocce. D’estate può succedere il contrario: fuori fa caldo e c’è umidità, mentre il climatizzatore raffredda l’aria e il vetro si appanna. In situazioni normali basta accendere il defogger, indirizzare il flusso verso il parabrezza e, se serve, dare una pulita alla parte interna del cristallo.

Il segnale da non sottovalutare arriva quando l’appannamento anomalo resta lì troppo a lungo, ricompare appena si spegne l’aria o non migliora nemmeno dopo diversi minuti di marcia. “Se il vetro si riappanna subito, qualcosa nell’equilibrio dell’abitacolo non sta funzionando”, spiegano di solito i tecnici delle officine. In pratica, la temperatura interna non riesce a stabilizzarsi. Non vuol dire per forza guasto serio. Ma conviene farci caso.

Conta anche lo stato del vetro. Un parabrezza sporco all’interno, con tracce di fumo, polvere, detergenti o vapori grassi, trattiene più umidità e rende lo sbrinamento meno efficace. Prima di pensare a una riparazione, meglio passare un panno in microfibra pulito e un prodotto adatto ai cristalli dell’auto, senza lasciare aloni.

Crepe e infiltrazioni: così l’aria esterna tiene il vetro umido

Tra le cause più trascurate del parabrezza appannato in modo persistente ci sono piccole crepe, guarnizioni consumate e infiltrazioni nella carrozzeria. Anche una fessura difficile da vedere, magari vicino al parabrezza, al finestrino laterale o alle portiere, può far entrare aria a una temperatura diversa da quella interna. Il risultato è un continuo scambio di caldo e freddo. E quindi altra umidità sul vetro.

Parabrezza che si appanna dall’interno: un controllo alle bocchette dello sbrinatore può aiutare a capire se c’è un problema.

Il problema si nota spesso dopo piogge forti, lavaggi ad alta pressione o notti passate all’aperto. Tappetini bagnati, odore di chiuso, gocce vicino ai montanti o vetri laterali umidi all’interno sono indizi da non liquidare in fretta. In officina, raccontano diversi autoriparatori, capita di scoprire la causa solo sollevando i tappeti o controllando le guarnizioni delle portiere con una lampada.

Le infiltrazioni non peggiorano solo la visibilità. L’umidità che resta nell’abitacolo può portare muffe, cattivi odori e, con il tempo, anche piccoli problemi elettrici se raggiunge cablaggi o centraline nelle parti basse dell’auto. In più, il passaggio continuo di aria calda e fredda attraverso una fessura può sottoporre carrozzeria e cristalli a stress termici ripetuti. Una crepa, insomma, non resta sempre piccola.

Compressore del climatizzatore in crisi: perché lo sbrinatore può non bastare

L’altro elemento da controllare è il compressore del climatizzatore, una parte centrale dell’impianto di aria condizionata. Anche quando si usa il riscaldamento, molte auto usano il climatizzatore per asciugare l’aria diretta al parabrezza. Se il compressore lavora male, il flusso non riesce a togliere l’umidità come dovrebbe. Da qui quella sensazione molto comune: lo sbrinatore è acceso, ma sembra quasi inutile.

I segnali possono essere diversi. Aria debole dalle bocchette, rumori strani quando parte il clima, cattivo odore, alternanza tra aria calda e fredda, tempi lunghi per liberare il vetro. A volte c’entra il gas refrigerante, altre una perdita, un filtro abitacolo intasato o un problema alle ventole. Il compressore dell’aria condizionata, però, resta uno dei primi componenti da verificare quando l’appannamento torna di continuo.

Ignorare questi sintomi può portare a una riparazione più cara. Un impianto sotto sforzo, infatti, può perdere efficienza fino a fermarsi del tutto, lasciando chi guida senza climatizzazione e con uno sbrinamento inefficace proprio nei mesi in cui serve di più. Non è una questione di comodità. Guidare con la visuale ridotta, anche solo per pochi secondi, aumenta il rischio nelle svolte, agli incroci e nelle manovre in città.

Quando andare dal meccanico: i controlli da fare prima che peggiori

Il passaggio in officina è consigliabile quando il parabrezza si appanna subito dopo lo spegnimento del climatizzatore, quando l’umidità compare anche dopo tragitti lunghi o quando nell’abitacolo si notano acqua, aloni e odori strani. Non serve aspettare che il vetro diventi inutilizzabile. Meglio una verifica mirata, magari durante il tagliando o prima dell’inverno.

Al meccanico si possono chiedere controlli semplici ma importanti: stato delle guarnizioni, eventuali crepe nei cristalli, presenza di infiltrazioni, funzionamento delle bocchette, filtro abitacolo e resa del climatizzatore. Una diagnosi dell’impianto A/C permette di capire se il compressore lavora bene e se la pressione del circuito è regolare. “Spesso basta intervenire presto”, ammettono gli autoriparatori, “prima che l’umidità diventi un problema fisso”.

Nel frattempo, qualche accorgimento può aiutare: non lasciare oggetti bagnati in auto, asciugare i tappetini, pulire spesso i vetri e usare il ricircolo con cautela, perché può trattenere umidità nell’abitacolo. Ma se la condensa interna torna sempre, nonostante tutto, il messaggio dell’auto è chiaro. Il clima c’entra, sì. Ma potrebbe non essere l’unico responsabile.