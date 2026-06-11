Se il partner chiede il tuo telefono, niente panico: attiva la modalità che filtra tutti i contenuti accessibili

La funzione di “Fissaggio schermo” rappresenta la soluzione perfetta per questi momenti. Integrata direttamente nel sistema operativo, permette di bloccare il telefono su una singola app, impedendo l’accesso ad altre aree del dispositivo. Questo significa che l’utente che prende in mano il telefono potrà interagire solo con l’app scelta, senza la possibilità di aprire altre applicazioni o accedere a contenuti sensibili.

Attivare il blocco è semplice: basta accedere alle Impostazioni, cercare la sezione Sicurezza o Sicurezza e privacy, selezionare “Fissaggio schermo” e abilitare l’opzione. Per garantire ulteriore protezione, è possibile richiedere l’inserimento del PIN, della password o dell’impronta digitale per sbloccare il telefono. Una volta avviata la funzione, l’app selezionata rimane “inchiodata” allo schermo fino a quando non si procede allo sblocco con i metodi previsti.

Quando e come utilizzare la modalità ospite

La praticità di questa funzione emerge soprattutto nei casi più comuni: prestare il telefono a un amico per mostrare un video, dare uno smartphone a un bambino per giocare o guardare contenuti, oppure far consultare un documento senza esporre altri file. In tutti questi scenari, l’app bloccata garantisce che chi utilizza il dispositivo non possa accedere a chat, notifiche o altre applicazioni, preservando la privacy del proprietario.

L’uso quotidiano è intuitivo: dopo aver scelto l’app da mostrare, bisogna aprire il menu delle app recenti e selezionare l’icona di fissaggio. Il telefono rimane così in modalità monofunzione. Per sbloccarlo, solitamente è sufficiente premere due tasti contemporaneamente o eseguire una gesture specifica, seguita dall’autenticazione tramite PIN, password o impronta digitale.

Questa funzionalità è indispensabile per chi vuole controllare l’accesso ai contenuti del proprio smartphone senza complicazioni, e non richiede l’installazione di applicazioni di terze parti. La sua integrazione nativa assicura compatibilità con la maggior parte dei dispositivi Android moderni, rendendo semplice e immediata la gestione del telefono anche in situazioni di condivisione temporanea.

Attivare la modalità Fissaggio schermo è un passo fondamentale per proteggere la privacy, permettendo di prestare il telefono con serenità. Che si tratti di mostrare un video, un documento o un’app, il controllo rimane nelle mani del proprietario, garantendo che nessuno possa curiosare oltre l’app selezionata. Questa funzione, spesso sottovalutata, diventa rapidamente uno strumento di sicurezza indispensabile per chi condivide il proprio dispositivo in famiglia, tra amici o in contesti di lavoro.