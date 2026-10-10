Se il telefono è scarico puoi farti regalare un po' di carica da altri smartphone: bastano pochi minuti

Quando la batteria dello smartphone sta per esaurirsi nel momento meno opportuno, una possibilità poco conosciuta può aiutare a restare raggiungibili senza cercare subito una presa.

Tra cavi, impostazioni e differenze fra modelli, però, non tutto funziona sempre allo stesso modo. Conoscere la compatibilità del proprio telefono è importante per non avere sorprese. Ecco quando questa soluzione d’emergenza può davvero tornare utile.

Carica inversa: che cos’è e quali telefoni la supportano

La carica inversa permette a uno smartphone di fare da piccola batteria esterna per un altro dispositivo. Invece di ricevere energia da una presa o da un power bank, il telefono la cede. L’altro, semplicemente, la riceve. Può avvenire tramite USB-C oppure, sui modelli compatibili, anche senza fili.

Il punto è che non tutti gli smartphone possono farlo: quello che “dona” energia deve supportare la ricarica inversa o almeno la funzione USB OTG, cioè la possibilità di alimentare accessori e dispositivi esterni. Di solito l’informazione si trova nella scheda tecnica o nel manuale del produttore. Meglio dare un’occhiata prima: se collegando due telefoni non succede nulla, non è detto che il cavo sia rotto. Potrebbe mancare proprio la compatibilità.

Carica inversa via cavo: come fare con USB-C o adattatore OTG

Per usare la carica inversa via cavo, la strada più semplice è collegare i due telefoni con un cavo USB-C a USB-C, ormai comune su molti Android recenti. A volte il trasferimento parte da solo. In altri casi compare una notifica, oppure bisogna entrare nel menu USB e scegliere “carica inversa” o una voce simile. Con telefoni meno recenti, o con porte diverse, può servire un adattatore OTG: è un piccolo accessorio che consente al dispositivo principale di riconoscere l’altro come apparecchio da alimentare.

Prima di cominciare, meglio fare due controlli rapidi: il telefono che presta energia dovrebbe avere abbastanza batteria, almeno sopra il 20-30%, e il cavo deve essere adatto non solo alla ricarica, ma anche al collegamento tra dispositivi. La velocità, va detto, non è alta. È una soluzione d’emergenza: buona per fare una chiamata, inviare un messaggio, recuperare un codice o arrivare alla presa più vicina.

Carica inversa wireless: comoda, ma più lenta

Alcuni smartphone permettono anche la carica inversa wireless, senza cavi. Basta appoggiare il dispositivo da ricaricare sul retro del telefono che fornisce energia, cercando di far combaciare le zone di ricarica. Su diversi modelli Samsung, per esempio, la funzione si chiama “Condivisione batteria wireless” e si attiva dalle impostazioni della batteria. Altri produttori usano nomi diversi, ma il funzionamento è simile.

È comoda soprattutto per auricolari, smartwatch e telefoni compatibili con la ricarica senza fili, quando non si ha nulla nello zaino. C’è però un limite chiaro: la ricarica wireless inversa è di solito più lenta di quella via cavo e disperde più energia, come ricordano anche le guide tecniche dei produttori, tra cui Huawei. Non va quindi pensata come alternativa quotidiana al caricatore. Piuttosto, come una mano d’aiuto quando la batteria è all’1% e bisogna restare raggiungibili ancora un po’.