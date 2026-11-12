Se il tuo telefono si accende lentamente basta modificare una semplice impostazione per farlo volare

Spesso c’entrano memoria piena, app che partono da sole o un software rimasto indietro. Succede sia su Android sia su iPhone, soprattutto dopo mesi di uso quotidiano e poca manutenzione. Il segnale è semplice: si preme il tasto laterale, compare il logo del produttore e poi l’attesa si allunga. A volte poco. Altre abbastanza da far pensare a un guasto.

La prima cosa da controllare è quasi sempre lo spazio di archiviazione. Quando la memoria interna supera il 90% della capacità, il sistema ha meno spazio di manovra per gestire file temporanei, cache e processi che servono nei primi secondi di accensione. Non pesano solo foto e video. Anche chat, allegati, mappe offline e app di streaming possono occupare diversi gigabyte senza che l’utente se ne accorga.

Meglio lasciare libero almeno il 10-15% della memoria: su molti telefoni basta aprire le impostazioni, entrare in Memoria o Spazio di archiviazione e vedere cosa occupa di più. Spostare le foto sul cloud, eliminare vecchi download o cancellare video duplicati può già accorciare i tempi di avvio. “Il telefono sembrava bloccato sul logo, poi ho cancellato 20 giga di video WhatsApp”, raccontano spesso gli utenti nei forum di assistenza. Una scena più comune di quanto sembri.

App e servizi automatici: cosa si carica nei primi secondi

Un’altra causa frequente di uno smartphone lento all’avvio è il numero di app che si mettono in moto appena il telefono viene acceso. Social network, messaggistica, servizi cloud, antivirus, launcher alternativi e widget meteo possono richiamare processi immediati e rallentare il caricamento dell’interfaccia. Tutto questo accade prima ancora che l’utente tocchi lo schermo.

Uno smartphone fermo sulla schermata di avvio su una scrivania, scena tipica di un dispositivo che impiega troppo ad accendersi.

Su alcuni modelli Android si può controllare l’avvio automatico delle app dalle impostazioni della batteria, dalla manutenzione dispositivo o dalla gestione applicazioni. Nei telefoni Samsung, per esempio, strumenti come Assistenza dispositivo aiutano a trovare app pesanti e processi attivi. Su iPhone le possibilità sono diverse, ma rimuovere le applicazioni inutilizzate e limitare l’aggiornamento in background può rendere il sistema più leggero. Il punto resta lo stesso: meno servizi partono insieme, più rapido sarà il passaggio dal logo alla schermata iniziale.

Aggiornamenti, cache e bug: le verifiche software da fare subito

Il terzo controllo riguarda aggiornamenti di sistema e app installate. Un telefono con una versione software vecchia può portarsi dietro bug già corretti dal produttore, anche quelli che incidono sul caricamento del kernel, sulla gestione della memoria o sull’interfaccia iniziale. Per questo Google, Apple e i principali marchi Android invitano a installare gli aggiornamenti disponibili dalle impostazioni del dispositivo, dal Google Play Store o dall’App Store.

C’è poi la questione della cache, spesso trascurata. Su alcuni dispositivi Android i produttori permettono di svuotare la cache di sistema o di usare strumenti interni di manutenzione; in altri casi si può intervenire app per app, eliminando dati temporanei accumulati nel tempo. Attenzione però: cancellare la cache di norma non elimina foto, chat o documenti, ma può costringere alcune app a ricaricare certi contenuti. Se il telefono resta lento anche dopo queste operazioni, conviene riavviarlo una seconda volta. Solo così si capisce se la pulizia ha davvero funzionato.

Quando il problema è hardware: batteria, memoria interna e ripristino finale

Se lo smartphone impiega troppo tempo ad accendersi anche dopo pulizia, aggiornamenti e disinstallazione delle app inutili, il problema può essere hardware. Nei dispositivi più vecchi la memoria interna può perdere velocità nelle operazioni di lettura e scrittura, mentre una batteria usurata può non garantire più il picco di tensione ideale durante l’avvio.

Il risultato è un’accensione lenta, incerta, a volte accompagnata da spegnimenti improvvisi. In questi casi la scelta più prudente è fare un backup completo di foto, chat, documenti e impostazioni, poi valutare un ripristino ai dati di fabbrica. È una soluzione drastica, ma può servire quando il rallentamento riguarda tutto il telefono e non solo l’accensione.

Le guide ufficiali di Google Android, Apple e dei singoli produttori spiegano i passaggi modello per modello. Se, dopo il ripristino, il problema resta, meglio rivolgersi all’assistenza: potrebbe essere il segnale di una memoria interna degradata o di una batteria da sostituire.