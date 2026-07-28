Se il Wi-Fi diventa lento soprattutto la sera, c'è un motivo specifico: controlla e risolvi

La connessione Wi-Fi di casa che rallenta sempre alla stessa ora, soprattutto la sera tra le 20 e le 23, quasi mai è un caso.

In quella fascia tutti si collegano: c’è chi guarda film in streaming, chi gioca online, chi fa videochiamate, chi lavora ancora da remoto. La rete si riempie, la banda si divide e i problemi arrivano: video che si bloccano, partite con ritardi, riunioni che saltano proprio sul più bello. Succede con la fibra, con la FTTC e ancora di più con le linee più datate.

Ore di punta e rete congestionata: perché streaming, gaming e smart working pesano sulla connessione

La causa più comune dei rallentamenti serali del Wi-Fi è la rete congestionata. Nelle ore di punta molte persone dello stesso quartiere, o collegate allo stesso armadio stradale in alcune linee, usano Internet tutte insieme. Un film in 4K, una console sui server di gioco, due telefoni su TikTok e un computer in videochiamata bastano già a mettere sotto pressione la linea. La larghezza di banda, cioè lo spazio disponibile per far passare i dati, viene divisa tra troppe richieste. E il calo si nota subito.

Non sempre, però, il colpevole è il router di casa. Alcuni operatori possono gestire il traffico in modo diverso a seconda del piano, delle soglie o della priorità prevista. In certi casi, dopo un uso intenso dei dati, la velocità scende. È il cosiddetto throttling: una limitazione mirata che può toccare attività pesanti come lo streaming ad alta definizione o il trasferimento di file molto grandi. Da fuori non è semplice capirlo. Il segnale sembra buono, le tacche ci sono, ma Netflix carica a fatica e il ping sale.

Router, muri e dispositivi connessi: gli errori domestici che indeboliscono il segnale Wi-Fi

In casa, il primo sospettato resta spesso il posizionamento del router. Un modem nascosto dietro la televisione, appoggiato a terra o chiuso in un mobile lavora peggio. Il segnale Wi-Fi è un’onda radio: perde forza quando attraversa muri spessi, porte, librerie, specchi ed elettrodomestici. Anche una cucina tra il router e la camera da letto può bastare per peggiorare la ricezione. Sembrano dettagli, ma fanno la differenza.

Poi ci sono i dispositivi connessi. Smart TV, tablet, assistenti vocali, telecamere, console, lampadine intelligenti e telefoni restano spesso agganciati alla rete anche quando nessuno li usa davvero. Se gli apparecchi attivi sono tanti, un router vecchio può faticare a gestire tutto. Aumenta la latenza, cioè il tempo che i dati impiegano per andare al server e tornare indietro. Per chi gioca online o lavora in videochiamata, anche pochi millisecondi in più possono voler dire scatti, audio che va e viene, immagini congelate.

Dalla banda 5 GHz alla fibra FTTH: le soluzioni pratiche per ridurre rallentamenti e latenza

La prima cosa da fare è semplice: riavviare il router, aggiornarlo se l’app dell’operatore lo permette e spostarlo in un punto più centrale, libero e rialzato. Poi conviene controllare le bande disponibili. La banda 2,4 GHz arriva più lontano, ma è più soggetta a disturbi e di solito è meno veloce. La banda 5 GHz, invece, è più rapida e stabile a breve distanza: va bene per smart TV, computer e console vicini al modem. In molte case, collegare i dispositivi principali alla rete 5 GHz basta già per vedere un miglioramento.

Se la casa è grande o su più piani, un sistema Wi-Fi mesh può rendere più dei vecchi ripetitori, perché crea più punti di accesso collegati tra loro e riduce le zone senza segnale. Meglio anche controllare che sui computer non ci siano malware: alcuni programmi dannosi consumano banda in background senza farsi notare. Quando invece il problema dipende proprio dai limiti della linea, resta una verifica da fare: controllare la copertura e valutare il passaggio alla fibra FTTH, se disponibile. Rispetto ad ADSL e a molte linee FTTC, offre in genere più velocità, un upload più stabile e latenza più bassa. Non cancella tutti i problemi dentro casa, ma dà alla rete una base molto più solida.