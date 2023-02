Se Internet è lento, prova questi 5 consigli per velocizzarlo

Download lentissimi, caricamenti altrettanto: tutti i sintomi di una connessione lenta. E se in alcuni casi di tratta di situazioni temporanee, spesso si protraggono compromettendo l’esperienza dell’utente che si trova a dover fare i conti con fastidiosi buffering e download infiniti.

Ci sono alcuni elementi che influenzano la velocità di una connessione, a partire dalla sua tipologia: le linee ADSL sono piuttosto obsolete (e lente), ma ancora piuttosto diffuse specialmente in aree rurali, mentre in altri casi il problema è di natura strutturale (la disposizione fisica della casa non è ottimale) e tecnica (dispositivi vecchi e non più aggiornati).

A volte invece la causa è da attribuire al fornitore dei servizi internet e del contratto sottoscritto, che potrebbe non essere più vantaggioso oppure essere stato limitato. O ancora, semplicemente, il rallentamento è causato da un’eccessiva saturazione. Qualunque sia il motivo che si cela dietro una connessione lenta, c’è qualcosa che puoi fare per migliorare la situazione: ecco alcuni suggerimenti per migliorare la velocità della tua rete internet.

1. Cancella cache e cookie

I cookie sono delle porzioni di dati che vengono memorizzati nel browser con lo scopo di migliorare l’esperienza di navigazione. Se, tuttavia, la cache del tuo browser è colma di cookie, la tua velocità di connessione potrebbe risentirne. Il processo di eliminazione dipende dal browser utilizzato, tuttavia l’opzione si trova generalmente all’interno delle impostazioni.

2. Controlla il tuo router

Se tutti i dispositivi connessi riscontrano problemi di velocità, è possibile che la colpa sia del router. Prova un riavvio, se la situazione non migliora potresti verificare la disponibilità di aggiornamenti firmware oppure selezionare – dove possibile – la connessione a 5 GHz per navigare.

3. Utilizza un cavo Ethernet

Il Wi-Fi, è risaputo, non dà il meglio di sé. Per questo motivo se ne hai la possibilità potresti collegare il tuo PC direttamente al router tramite porta Ethernet e migliorare sensibilmente la tua velocità di connessione.

4. Verifica il tuo contratto

Pensi di non ricevere un’adeguata velocità di connessione? Ogni contratto ha una velocità minima che deve essere rispettata dal provider, puoi confrontare la tua attraverso un semplice speedtest online e confrontarle. Contatta il servizio clienti del tuo fornitore per maggiori informazioni e valuta di cambiare o sottoscrivere un nuovo contratto se continui a riscontrare problemi.

5. Usa una VPN

L’utilizzo di una VPN è un altro modo interessante che ti permette di aumentare la tua velocità internet. Una VPN, infatti, invia i tuoi dati attraverso un tunnel crittografato in cui nessuno può vedere, incluso il tuo provider: se la tua connessione è stata limitata, con un servizio VPN aggirerai qualsiasi limite di traffico oltre che geografico.

Scegli ExpressVPN per il massimo della sicurezza

ExpressVPN è uno tra i più noti servizi del settore che offre larghezza di banda illimitata oltre che la possibilità di installare la VPN direttamente sul router di casa. Tra le caratteristiche principali troviamo:

Server in 94 Paesi al mondo , tra cui scegliere liberamente

, tra cui scegliere liberamente Contenuti geo-localizzati sbloccati

Indirizzo IP mascherato e navigazione anonima

Multipiattaforma: supporta Windows, Mac, iOS, Android, Linux, router, console di gioco e smart TV

Altre funzionalità avanzate, invece, includono split tunneling – che consente di instradare soltanto parte del traffico tramite VPN -, tecnologia TrustedServer (garantisce che nessun dato venga mai scritto su un disco rigido), Network Lock kill switch che mantiene i tuoi dati al sicuro se la rete di interrompe, DNS privati, crittografia avanzata in AES-256, rigorosa politica no-log, Threat Manager per impedire ad app e siti di comunicare con tracker e altre terze parti dannose e protocollo Lightway per un’esperienza VPN più veloce, sicura e affidabile.

Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere uno sconto del 35% se scegli di sottoscrivere un piano 12 mesi al prezzo scontato di 8,03 euro al mese. Non sei convinto? Prova tutte le funzionalità di ExpressVPN per trenta giorni senza rischi: se non sei soddisfatto, riceverai un rimborso completo.

