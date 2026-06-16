Se invierai la domanda entro il 30 giugno all'Agenzia delle Entrate, dirai addio a questa tassa: finalmente arriva l’esenzione

Entro il 30 giugno alcuni contribuenti possono infatti presentare una specifica dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e ottenere l’esenzione dal Canone Rai per la seconda parte dell’anno.

La scadenza è particolarmente importante per chi non ha inviato la richiesta nei mesi precedenti oppure ha visto cambiare la propria situazione familiare. Agire entro il termine previsto permette infatti di evitare gli addebiti che riguardano il secondo semestre del 2026.

Chi può chiedere l’esenzione dal Canone Rai

Non tutti i cittadini sono tenuti al pagamento del canone televisivo. La normativa prevede infatti alcune situazioni nelle quali è possibile ottenere l’esonero, purché siano rispettati i requisiti richiesti.

Tra i casi più frequenti rientrano chi non possiede alcun televisore, i nuclei familiari nei quali il canone viene già regolarmente versato da un altro componente e alcune categorie di contribuenti che soddisfano specifiche condizioni previste dalla legge.

Anche gli over 75 con redditi entro i limiti stabiliti dalla normativa possono beneficiare dell’agevolazione, purché rispettino tutti i requisiti richiesti.

Il Canone Rai viene normalmente addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica attraverso rate distribuite durante l’anno.

Presentando la domanda entro il 30 giugno, chi possiede i requisiti potrà evitare gli addebiti previsti per gli ultimi mesi dell’anno. Al contrario, le somme già pagate nei primi sei mesi non potranno essere annullate attraverso questa procedura.

Per continuare a beneficiare dell’esenzione anche negli anni successivi, sarà inoltre necessario verificare ogni anno la propria posizione e, quando previsto, presentare una nuova dichiarazione entro le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate.

Come presentare la richiesta

La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

L’invio può avvenire in due modalità. La prima consiste nella spedizione tramite raccomandata, seguendo le indicazioni riportate dall’amministrazione finanziaria. La seconda, decisamente più pratica, permette di completare tutto direttamente online accedendo all’area riservata del portale istituzionale.

Per autenticarsi è possibile utilizzare SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso sarà sufficiente compilare il modulo indicando la motivazione che consente di ottenere l’esenzione.

Molti contribuenti continuano a pagare il Canone Rai pur possedendo i requisiti per esserne esonerati. Per questo motivo è consigliabile controllare attentamente la propria situazione prima della scadenza.

Presentare la dichiarazione entro il 30 giugno può tradursi in un risparmio concreto sulle prossime bollette della luce. Un’opportunità da non perdere per chi rientra nelle categorie previste dalla normativa e desidera eliminare gli addebiti del canone nella seconda metà dell’anno.