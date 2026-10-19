Se la spia della TV lampeggia c'è qualcosa che dovresti risolvere

Non sempre significa guasto grave, ma è un avviso da non ignorare: prima di insistere con l’accensione o chiamare l’assistenza, conviene capire che cosa sta indicando.

Una spia rossa fissa sul bordo inferiore del televisore, nella maggior parte dei casi, non deve mettere in allarme. Vuol dire che il TV è in standby: collegato alla corrente, spento sullo schermo, ma pronto a riaccendersi con il telecomando. È il funzionamento normale di molti Smart TV, anche se a prima vista sembra tutto spento.

Diverso il caso della luce che comincia a lampeggiare a intervalli regolari. Nelle guide di supporto, Samsung spiega che il lampeggio può indicare un problema nella corrente in ingresso o in un componente interno del televisore. Non è una diagnosi già fatta. Però è un segnale preciso: il TV ha rilevato qualcosa che non va.

Nei modelli più recenti, quel piccolo LED non serve solo a dire che arriva corrente. Può diventare anche una prima forma di diagnostica, utile per l’utente e, se serve, per il centro assistenza. Un dettaglio piccolo, certo. Ma spesso decisivo per capire da dove partire.

Alimentazione, prese e ciabatte: da qui arrivano molti lampeggi

La causa più frequente della luce rossa intermittente è legata all’alimentazione. Una presa a muro difettosa, una ciabatta rovinata o uno stabilizzatore di tensione ormai vecchio possono impedire al televisore di ricevere corrente in modo regolare. Il TV prova ad avviarsi, non completa il ciclo e segnala il problema con il LED.

Spia rossa sul TV con schermo spento: un segnale che può indicare standby o un problema di alimentazione da verificare.

Il primo controllo è semplice. Bisogna staccare il televisore dalla corrente, aspettare circa 30 secondi e poi ricollegarlo direttamente alla presa, senza prolunghe, adattatori o ciabatte. È un piccolo riavvio, consigliato spesso anche dai produttori, e serve a escludere un blocco momentaneo del sistema.

Per capire se il problema è nella presa, si può collegare nello stesso punto un altro apparecchio, per esempio una lampada o un caricatore. Se funziona senza interruzioni, la rete domestica potrebbe non c’entrare. Se invece anche l’altro dispositivo dà segnali strani, il guasto potrebbe riguardare la presa elettrica o la linea. A quel punto meglio fermarsi.

Occhio anche al cavo di alimentazione. Se ha pieghe nette, tagli, parti schiacciate o segni di bruciatura vicino alla spina, va sostituito. Non riparato alla buona. Un cavo danneggiato può far lampeggiare la spia e, nei casi peggiori, diventare un rischio per la sicurezza in casa.

Telecomando bloccato e lampeggi a impulsi: le prove da fare prima dell’assistenza

C’è anche una causa meno immediata, ma indicata dagli stessi produttori: un tasto del telecomando bloccato. Può succedere dopo una caduta, per la polvere finita tra i pulsanti o perché il telecomando è rimasto schiacciato tra i cuscini del divano. Il televisore riceve comandi continui e la spia può comportarsi in modo anomalo.

La verifica richiede poco. Si tolgono le batterie dal telecomando, si controlla se la luce rossa del TV smette di lampeggiare e, se serve, si prova ad accendere l’apparecchio dal pulsante fisico sulla scocca. “Prima di parlare di guasto, bisogna escludere i comandi esterni”, ripetono spesso i tecnici dei centri assistenza. È un controllo banale, ma può evitare una chiamata inutile.

Su alcuni modelli, soprattutto Sony, il numero dei lampeggi consecutivi può funzionare come un vero codice diagnostico. Due impulsi, tre impulsi, una pausa e poi di nuovo da capo: ogni sequenza può rimandare a una zona diversa del problema, dall’alimentazione alla scheda principale. Non tutti i marchi usano lo stesso sistema, quindi conviene controllare il manuale del modello o la pagina ufficiale di supporto.

Prima di chiamare l’assistenza, è utile annotare come si comporta la spia: quante volte lampeggia, se lo fa subito dopo il collegamento alla corrente, se cambia quando si preme il tasto di accensione. Sembrano dettagli minimi. Per un tecnico, però, possono fare la differenza già al telefono.

Quando chiamare un tecnico: i segnali di un guasto interno

Se dopo il riavvio, il cambio di presa, il controllo della ciabatta e la prova del telecomando la spia rossa continua a lampeggiare, è meglio rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Il problema potrebbe riguardare un componente interno, come la scheda di alimentazione o la scheda principale. La conferma, però, può arrivare solo da una verifica tecnica.

Il segnale più chiaro è il televisore che non risponde più ai comandi, resta spento e mostra soltanto il LED intermittente. In questi casi continuare a provare l’accensione non serve. Anzi, può peggiorare la situazione. Meglio scollegare l’apparecchio e comunicare al tecnico marca, modello, anno di acquisto e sequenza dei lampeggi.

La luce rossa lampeggiante, quindi, non significa per forza che il televisore sia da buttare. A volte la causa è una presa, una ciabatta o un telecomando bloccato. Se però il segnale resta e il TV non parte, il messaggio cambia: serve una diagnosi professionale, senza tentativi improvvisati.