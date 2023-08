Se la spossatezza vi riduce come gli zombi di The Walking Dead, ecco la soluzione

Durante la stagione fredda il sistema immunitario è sotto attacco. E a indebolirlo ci si mettono anche lo stress e la stanchezza fisica e mentale soprattutto dopo una lunga sessione di lavoro o studio. Per questo quando ci si sente come uno zombi può essere utile assumere degli integratori con vitamine come Mag Immuno+ per rafforzarlo. Questo integratore alimentare è infatti specifico per rafforzare le difese immunitarie e combattere la stanchezza, perché contiene 10 ingredienti che agiscono sul sistema immunitario (vitamina A, B6, B9, B12, C, D, Zinco, Ferro, Rame e Selenio). E allora perché non approfittare dello sconto del 20% su Amazon per farne scorta in vista dell’Inverno? In questo momento lo paghi solo 8€ con le spedizione gratuite garantite da Prime.

Se ti senti stanco rafforza il sistema immunitario con Mag Immuno+

Mag Immuno + è un integratore alimentare appositamente studiato per dare più forza alle difese immunitarie grazie a 10 specifici ingredienti che agiscono sul sistema immunitario, come detto. Dall’azione combinata delle vitamine del gruppo B e del Magnesio nasce un integratore alimentare capace di contribuire anche a combattere stanchezza e affaticamento per ritrovare il pieno benessere fisico e mentale.

Le vitamine del gruppo B trasformano i carboidrati in glucosio, aiutano a ricavare energia dagli alimenti che vengono assunti, mentre la vitamina C e il Selenio contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie. Il Magnesio, infine, supporta il normale funzionamento del sistema muscolare e nervoso. In questo modo non ti senti più uno zombi. La confezione contiene 30 compresse per un mese di trattamento.

Tra gli ingredienti principali di questo integratore troviamo: cellulosa microcristallina; ossido di magnesio; acido L-ascorbico (vitamina C); alfa-tocoferil acetato (vitamina E); betacarotene (fonte di vitamina A); stabilizzante: sodio carbossimetilcellulosa sodica; nicotinammide (niacina); fumarato ferroso; ossido di zinco; sodio selenito; agente di rivestimento: alcool polivinilico; calcio D-pantotenato (acido pantotenico) e molto altro. Vai su Amazon, dove in questo momento lo paghi solo 8€ con le spedizione gratuite garantite da Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.