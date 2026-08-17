Se la usi in auto devi evitare questi gravi errori o ci sono conseguenze

Ma nel 2026 usarle senza attenzione può diventare un boomerang: un montaggio sbagliato, una memoria trascurata o un video condiviso con leggerezza possono far perdere una prova decisiva e, in certi casi, aprire problemi di privacy o di sicurezza alla guida.

Il primo errore è anche il più comune: fissare la dash cam nel punto sbagliato del parabrezza. In Italia non c’è un divieto generale, ma la regola è chiara: il dispositivo non deve togliere visuale a chi guida né creare intralcio. Una telecamera piazzata in mezzo al campo visivo, con cavi che penzolano o supporti poco stabili, può diventare un problema durante un controllo.

E, peggio ancora, in caso di frenata improvvisa. Il punto più prudente resta dietro lo specchietto retrovisore interno, in alto: da lì la strada si vede bene e il conducente non viene disturbato. “Deve essere un accessorio, non un ostacolo”, ripetono spesso gli istruttori di scuola guida quando parlano dei dispositivi montati in abitacolo. Occhio anche alle dash cam posteriori: i cavi non devono intralciare airbag, cinture o apertura del portellone. Un dettaglio che molti scoprono solo dopo un montaggio fai-da-te.

Alimentazione e memoria: così si perdono i video decisivi

Il secondo errore riguarda l’alimentazione della dash cam. Affidarsi a una presa accendisigari che fa falso contatto, a un cavo rovinato o a una batteria interna ormai scarica può voler dire non avere il filmato proprio quando serve. Le immagini davvero utili, spesso, durano pochi secondi: basta una mancata accensione all’avvio o uno spegnimento durante la marcia per rendere inutile tutto. Poi c’è il terzo errore, frequentissimo: non controllare la scheda di memoria.

Dash cam installata sul parabrezza vicino allo specchietto: un esempio di posizionamento che riduce ingombri e rischi.

Le dash cam registrano in loop, cioè cancellano i file più vecchi per fare spazio ai nuovi. Se la microSD è lenta, danneggiata o troppo piccola, ci si può ritrovare con video corrotti o già spariti. Meglio usare schede ad alta resistenza, formattarle ogni tanto dal menu della telecamera e verificare che data e ora siano corrette. Sembra una pignoleria, ma in una pratica assicurativa un filmato con l’orario sbagliato può creare dubbi. E in questi casi i dubbi pesano.

Privacy e audio: attenzione a targhe, volti e conversazioni

Il quarto errore è pensare che tutto ciò che viene ripreso da una dash cam possa finire online senza problemi. Registrare per uso personale, o per tutelarsi dopo un incidente, è una cosa. Pubblicare video con targhe, volti riconoscibili, indirizzi o conversazioni è tutt’altro. Quando si parla di protezione dei dati personali, vale una regola semplice: usare solo ciò che serve e non diffondere informazioni inutili.

Consegnare il filmato all’assicurazione, a un avvocato o alle forze dell’ordine dopo un sinistro è diverso dal caricarlo sui social con commenti e nomi in chiaro. Anche l’audio in auto richiede prudenza. Registrare le conversazioni dei passeggeri senza avvisarli può portare contestazioni, soprattutto se poi il file viene diffuso. Per questo molti automobilisti spengono il microfono e lasciano attiva solo la ripresa video della strada. Una scelta semplice, spesso la più sicura.

Dopo l’incidente: salvare subito il video e conservarlo bene

Il quinto errore arriva dopo l’incidente: non salvare subito il filmato della dash cam. Dopo un urto, anche lieve, conviene accostare in sicurezza, controllare le condizioni delle persone coinvolte e, appena possibile, bloccare il file o togliere la scheda per evitare che venga sovrascritto. Alcuni modelli hanno un sensore G che protegge automaticamente la registrazione in caso di impatto, ma non sempre funziona come ci si aspetta. Meglio verificare.

Il video va conservato in copia, senza modificarlo, mantenendo il file originale con data, ora e metadati disponibili. In una pratica assicurativa o in un contenzioso, le immagini possono essere usate come prova video, ma la valutazione spetta alla compagnia, alle autorità o al giudice. Il codice civile riconosce valore alle riproduzioni meccaniche e informatiche, salvo contestazioni sulla loro attendibilità.

Per questo conviene annotare subito luogo, ora, targa dell’altro veicolo e nomi di eventuali testimoni. Pochi minuti possono fare la differenza: una registrazione dash cam chiara, integra e conservata bene può trasformare una ricostruzione incerta in una dinamica molto più solida.