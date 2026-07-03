Se lo schermo dello smartphone presenta questo problema non aspettare, il mio è diventato tutto nero all'improvviso

Quando lo schermo dello smartphone comincia a fare di testa sua, a sollevarsi dalla scocca o a mostrare macchie nere, meglio non rimandare. Sono segnali che molti utenti notano dopo una caduta, un aggiornamento o semplicemente con l’uso di tutti i giorni. A volte basta poco, è vero. Non sempre bisogna cambiare telefono. Ma aspettare “ancora qualche giorno” può trasformare un difetto piccolo in un problema serio: display inutilizzabile, o peggio, acceso un attimo prima e tutto nero all’improvviso.

Ghost touch e touchscreen intermittente: quando il problema non è solo software

Il ghost touch è uno dei guasti più irritanti. Il telefono apre app da solo, scrive lettere a caso, scorre pagine, cambia impostazioni senza che nessuno tocchi lo schermo. In certi casi la spiegazione è banale: sporco sul display, umidità, una pellicola scadente, oppure un caricabatterie non originale che crea disturbi. Nei centri assistenza, davanti a situazioni del genere, di solito si parte dalle verifiche più semplici: pulizia accurata, riavvio del dispositivo, ultimi aggiornamenti installati.

Prima si esclude il software. Se però il touchscreen intermittente continua a non rispondere in alcune zone, o servono più tocchi per aprire un’app, allora il sospetto cade sul digitalizzatore, il componente che trasforma il tocco delle dita in comandi. Quando si rovina, spesso peggiora poco alla volta. Prima un angolo che non risponde. Poi metà tastiera. Alla fine, lo schermo diventa quasi impossibile da usare.

Display sollevato e batteria gonfia: il segnale da trattare come un’emergenza

Il caso più serio è il display sollevato dalla scocca, anche solo di pochi millimetri. Spesso, dietro, c’è una batteria gonfia: l’accumulatore si deforma e spinge dall’interno contro lo schermo. È un segnale da prendere subito sul serio. Una batteria in quelle condizioni può rovinare i componenti vicini, compromettere la protezione da polvere e liquidi e, nei casi peggiori, surriscaldarsi.

Se compare una fessura lungo il bordo, magari vicino ai tasti laterali o nella parte bassa del telefono, la scelta più prudente è spegnere lo smartphone e non metterlo in carica. Niente pressioni con le dita, niente tentativi di richiuderlo “a mano”. Meglio portarlo in un centro assistenza autorizzato, soprattutto se il dispositivo scalda più del solito o se la cover posteriore sembra deformata. Qui non è solo una questione estetica. È una questione di sicurezza.

Linea verde e macchie nere OLED: i difetti che tendono a peggiorare

Negli ultimi anni molti utenti hanno segnalato una linea verde sul display, spesso verticale, su smartphone di marchi diversi. In alcuni casi è comparsa dopo un aggiornamento software, ma spesso il problema viene ricondotto al pannello o ai collegamenti interni. All’inizio il telefono può continuare a funzionare.

Poi la linea resta, si allarga o viene accompagnata da altri segni. Ancora più insidiose sono le macchie nere OLED, note anche come “pixel bleeding”: piccole zone scure causate dalla rottura dei pixel, spesso dopo un urto o per l’ingresso di umidità. Su un display OLED possono crescere nel tempo e coprire parti sempre più ampie dello schermo. Per questo conviene fare subito un backup dei dati, controllare la garanzia e chiedere un preventivo per la sostituzione del pannello. Aspettare, in questi casi, raramente serve. E quando il display diventa nero, recuperare foto, chat e documenti può diventare molto più complicato.