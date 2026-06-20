Se lo spazio nel cloud è finito ti salva solo Internxt: questi sono i piani a vita che ingigantiscono la memoria

In molti casi, la memoria locale non basta più e anche i servizi cloud tradizionali iniziano a diventare costosi o limitati.

In questo scenario si inseriscono le soluzioni di archiviazione cloud a lungo termine, sempre più richieste da chi cerca uno spazio stabile e senza abbonamenti mensili. Tra queste, una delle proposte più discusse è quella di Internxt, servizio europeo che punta su sicurezza e pagamenti una tantum.

Cloud europeo e maggiore attenzione alla privacy

Uno dei punti più evidenziati riguarda la localizzazione dei dati in Europa, considerata da molti utenti un vantaggio in termini di tutela della privacy rispetto a servizi con infrastrutture extra-UE.

Internxt propone un modello basato su archiviazione cifrata e gestione open source, con l’obiettivo di garantire maggiore controllo sulle informazioni personali e sui file salvati online.

La soluzione più accessibile è il piano da 1 terabyte a vita, acquistabile con pagamento unico. Questo significa che, invece di un canone mensile o annuale, l’utente effettua un solo pagamento per ottenere spazio cloud permanente.

Si tratta di un’opzione pensata per chi desidera conservare foto, documenti e video senza preoccuparsi di rinnovi o scadenze periodiche.

Più spazio per chi ha esigenze avanzate

Oltre al piano base, sono disponibili anche soluzioni con capacità maggiore:

un piano intermedio con circa 3 TB di spazio , pensato per utenti che gestiscono grandi archivi digitali o backup frequenti

, pensato per utenti che gestiscono grandi archivi digitali o backup frequenti una soluzione più avanzata con fino a 5 TB, destinata a chi necessita di un archivio esteso e continuativo nel tempo

In tutti i casi, la logica resta la stessa: pagamento unico e accesso prolungato allo spazio cloud.

Il modello “a vita” sta diventando interessante soprattutto per un motivo: elimina la dipendenza da abbonamenti ricorrenti. In un periodo in cui i costi dei servizi digitali tendono ad aumentare, la possibilità di bloccare un prezzo una sola volta rappresenta un fattore decisivo per molti utenti.

Inoltre, la gestione dei dati in cloud consente di liberare spazio sui dispositivi, ridurre il rischio di perdita dei file e organizzare meglio contenuti personali e professionali.

Prima di scegliere una soluzione di questo tipo, è importante valutare alcuni aspetti pratici: quantità di spazio necessaria, tipo di file da archiviare e durata effettiva dell’utilizzo.

Un piano a vita può essere conveniente, ma diventa davvero utile solo se risponde alle reali esigenze di archiviazione dell’utente nel lungo periodo.

L’aumento dei contenuti digitali e la crescita del bisogno di backup stanno spingendo sempre più persone verso servizi cloud alternativi ai grandi provider tradizionali.

In questo contesto, le offerte con spazio a lungo termine rappresentano una possibile evoluzione del mercato, dove il concetto di abbonamento lascia spazio a formule più stabili e immediate.