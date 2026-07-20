Se non lo fai il condizionatore consuma il 30% in più in bolletta: è semplice e ti salva dalla spesa folle

Tuttavia, l’uso intensivo del climatizzatore si scontra inevitabilmente con il caro-bollette, spingendo milioni di consumatori a cercare strategie efficaci per contenere i costi energetici. Secondo le analisi e i consigli divulgati da esperti economici come José María Camarero nel programma radiofonico La Tarde (COPE), esiste un errore comune e sottovalutato che fa lievitare vertiginosamente i consumi: la mancata pulizia dei filtri dell’impianto.

Il dato evidenziato dagli specialisti è netto: un apparecchio di climatizzazione con filtri sporchi e intasati da polvere, pollini, acari e residui accumulati nel corso dei mesi consuma fino al 30% di energia in più rispetto a un dispositivo sottoposto a una corretta manutenzione. Molti tendono a trascurare questa operazione fondamentale, credendo che basti accendere l’apparecchio all’occorrenza senza preoccuparsi della sua efficienza interna.

Come evitare di sprecare il 30% in più con il condizionatore

Al contrario, la sporcizia accumulata ostruisce il flusso d’aria, costringendo il compressore e il motore a uno sforzo supplementare e continuo per raggiungere la temperatura desiderata, con un conseguente spreco energetico che si riflette pesantemente sulla bolletta elettrica mensile. Gli esperti raccomandano di effettuare una pulizia accurata dei filtri almeno una volta all’anno, preferibilmente prima dell’inizio della stagione calda, sebbene un controllo periodico durante l’estate garantisca prestazioni ottimali.

Oltre alla pulizia dei filtri, il consumo energetico dell’aria condizionata dipende fortemente dalle abitudini di utilizzo quotidiano. Un errore tipico consiste nell’impostare temperature polari — ad esempio 18°C — appena si rientra a casa accaldati. Questa pratica non solo aumenta il rischio di shock termico e problemi muscolari o respiratori, ma fa impennare i consumi energetici fino al 48%. La regola generale stabilisce che ogni singolo grado centigrado in meno impostato sul termostato comporta un incremento dei consumi di circa l’8%. Gli esperti consigliano di mantenere una temperatura confortevole compresa tra i 24°C e i 26°C, ideale per garantire il benessere psicofisico senza gravare sul bilancio familiare.

Un ulteriore accorgimento tecnico riguarda l’orientamento delle alette del condizionatore. Le griglie di fuoriuscita dell’aria dovrebbero essere sempre puntate verso l’alto: poiché l’aria fredda tende naturalmente a scendere per gravità, questa configurazione consente una distribuzione uniforme e graduale della freschezza in tutto l’ambiente, evitando fastidiose correnti dirette e ottimizzando l’efficienza complessiva dell’impianto. Piccoli gesti di manutenzione e buon senso che, sommati, garantiscono un risparmio economico notevole e una maggiore durata dell’apparecchio.