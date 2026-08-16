Se non vuoi perdere l'account WhatsApp devi seguire questi passaggi prima che sia tardi

Il motivo è semplice: perdere l’accesso al numero di telefono, cambiare smartphone senza prepararsi o non riuscire a ricevere il codice di verifica può creare problemi seri. E, nei casi peggiori, lasciare spazio a tentativi di accesso non autorizzati. Per chi usa l’app ogni giorno per messaggi privati, lavoro, gruppi familiari e documenti condivisi, bastano pochi minuti nelle impostazioni per evitare guai.

Il punto è questo: WhatsApp resta collegato al numero di cellulare. È quel numero che serve per verificare l’identità quando si installa l’app su un nuovo telefono o quando si prova a recuperare il profilo. Se la SIM non funziona più, se il numero è stato disattivato o se l’SMS di verifica non arriva — magari per mancanza di segnale o durante un cambio operatore — rientrare nell’account può diventare più complicato del previsto.

Succede più spesso di quanto si immagini. Un telefono perso in vacanza, una SIM smarrita, un cambio numero fatto di fretta: ci si accorge solo dopo che chat WhatsApp, gruppi di lavoro e contatti importanti dipendono da una verifica non sempre immediata. Per questo Meta mette a disposizione alcuni strumenti in più nelle impostazioni dell’app. Servono a ridurre il rischio di blocchi e a proteggere l’identità digitale.

La parola chiave, in questo caso, è prevenzione. Non bisogna aspettare il problema. Attivare verifica in due passaggi, passkey ed email di recupero permette di aggiungere più livelli di protezione attorno all’account. Una difesa semplice, ma utile soprattutto quando il telefono viene cambiato, rubato o ripristinato.

Verifica in due passaggi: il PIN che ferma gli accessi non autorizzati

La prima voce da controllare è la verifica in due passaggi. È una protezione che aggiunge un PIN a sei cifre alla normale verifica tramite numero di telefono. In pratica, quando l’account WhatsApp viene registrato di nuovo, l’app può chiedere quel codice per completare l’accesso. Senza PIN, chi prova a entrare trova un ostacolo in più.

Uno smartphone con schermata di sicurezza e accesso biometrico, per spiegare le impostazioni che proteggono l’account WhatsApp.

Per attivarla bisogna aprire WhatsApp, entrare in Impostazioni, poi in Account e scegliere Verifica in due passaggi. A quel punto si crea un codice personale. Meglio evitare date di nascita, sequenze troppo facili o numeri già usati altrove. Il PIN deve essere ricordabile, certo, ma non scontato.

Il vantaggio è concreto. Anche se qualcuno riuscisse a procurarsi il codice arrivato via SMS, dovrebbe comunque conoscere il PIN di verifica. È una misura semplice, ma può fare la differenza nei casi di truffe telefoniche, phishing o messaggi sospetti mandati da contatti che sembrano affidabili. Il consiglio resta sempre lo stesso: non condividere mai il codice con nessuno.

C’è però un aspetto da non dimenticare. Il PIN va conservato con attenzione, perché perderlo può rendere più difficile il recupero dell’account. Proprio per questo conviene aggiungere anche un indirizzo email: una sorta di cintura di sicurezza se il codice non viene più ricordato.

Passkey e biometria: come cambia il login all’account

La seconda protezione riguarda le passkey, un sistema di accesso più recente che usa strumenti già presenti sullo smartphone: impronta digitale, riconoscimento facciale o codice di sblocco del dispositivo. L’idea è ridurre il peso di password e codici che possono essere intercettati, legando di più l’accesso al telefono e all’identità dell’utente.

Anche qui il percorso parte da Impostazioni, passa da Account e arriva alla voce Passkey, se disponibile sul dispositivo e sulla versione dell’app installata. La procedura accompagna l’utente passo dopo passo e può usare il gestore password già presente sul telefono, come quelli integrati in iOS e Android.

Nell’uso quotidiano è tutto piuttosto rapido. Invece di digitare credenziali lunghe o aspettare codici, si conferma l’accesso con il volto, con il dito sul sensore o con il blocco schermo. Dietro quel gesto c’è una chiave crittografica salvata in modo sicuro, molto più difficile da copiare rispetto a una password debole o usata su più servizi.

Le passkey su WhatsApp non cancellano ogni rischio, ma rendono più difficile l’accesso da parte di altri. E non è un dettaglio, soprattutto per chi usa l’app anche per lavoro, per inviare documenti, parlare con clienti o gestire gruppi delicati. Una chat violata, oggi, non significa solo messaggi letti da estranei: può diventare il punto di partenza per nuove truffe verso familiari, colleghi e contatti.

Email di recupero: il backup da attivare prima dell’emergenza

La terza impostazione è spesso la meno conosciuta: collegare un indirizzo email all’account WhatsApp. Non serve a rendere pubblica la propria posta elettronica e non viene mostrata ai contatti. Serve come canale di recupero, soprattutto quando non arriva il codice via SMS o quando si è dimenticato il PIN della verifica in due passaggi.

Per aggiungerla bisogna entrare in Impostazioni, aprire Account e selezionare la voce dedicata all’indirizzo email. WhatsApp invia poi un messaggio di verifica alla casella indicata, così da controllare che l’indirizzo appartenga davvero all’utente. È un passaggio veloce. Meglio farlo quando tutto funziona, non nel mezzo di un’emergenza.

Il consiglio pratico è usare una mail personale ancora attiva, protetta a sua volta con autenticazione a due fattori e non condivisa con troppe persone. Se la casella email è poco sicura, anche il recupero dell’account diventa più debole. In sostanza, la sicurezza di WhatsApp dipende anche dagli altri strumenti digitali collegati.

Queste tre funzioni — verifica in due passaggi, passkey ed email di recupero — non richiedono competenze tecniche e si attivano in pochi minuti. Eppure possono fare la differenza quando si cambia telefono, si perde la SIM o arriva un messaggio sospetto. La sicurezza, su un’app usata ogni giorno, comincia spesso da impostazioni che molti utenti non hanno mai aperto.