Se noti questa linea sugli pneumatici della tua auto allora devi allarmarti

Le gomme consumate in modo irregolare non sono un dettaglio da rimandare. Per chi guida auto, suv o veicoli commerciali, sono spesso il primo campanello d’allarme: pressione sbagliata, convergenza fuori tolleranza, sospensioni ormai stanche o manutenzione lasciata indietro.
Le gomme consumate in modo irregolare non sono un dettaglio da rimandare. Per chi guida auto, suv o veicoli commerciali, sono spesso il primo campanello d’allarme: pressione sbagliata, convergenza fuori tolleranza, sospensioni ormai stanche o manutenzione lasciata indietro.
Valentina Giungati
Pubblicato il 10 ago 2026
Se noti questa linea sugli pneumatici della tua auto allora devi allarmarti

Il risultato si vede sul battistrada, ma si sente anche alla guida: meno sicurezza, più consumi, tenuta peggiore, soprattutto sul bagnato.

Il controllo più semplice si fa da fermi, con le ruote dritte e un po’ di luce. Basta guardare bene il battistrada. Se il centro della gomma è più liscio dei lati, il pneumatico potrebbe aver viaggiato troppo gonfio. Se invece si consumano prima le spalle, il sospetto va a una pressione troppo bassa, a carichi frequenti o a una guida che mette sotto stress l’appoggio in curva.

Ci sono poi segni meno immediati. Un’usura a chiazze, con punti lisci alternati ad altri ancora buoni, può indicare equilibratura non corretta, ammortizzatori affaticati o parti della sospensione ormai poco efficienti. Passando una mano sul battistrada — con attenzione e a gomma fredda — si può sentire anche il classico “scalino”: un lato del tassello più liscio, l’altro più vivo e tagliente. Sembra poco, ma dice molto.

Secondo la National Highway Traffic Safety Administration statunitense, i problemi legati agli pneumatici sono associati ogni anno negli Stati Uniti a circa 11 mila incidenti e circa 200 vittime. Il dato riguarda il mercato americano, ma il principio vale ovunque: una gomma rovinata non dà solo fastidio. Può allungare gli spazi di frenata e aumentare il rischio di perdere il controllo dell’auto, specie su strada bagnata.

Pressione errata e TPMS: il controllo mensile non si salta

La pressione degli pneumatici è una delle cause più frequenti di consumo irregolare. Anche sulle auto moderne, quelle con i sensori. Il TPMS, il sistema che controlla la pressione, avvisa quando il valore scende sotto una certa soglia; su molti modelli la spia si accende quando la pressione è circa il 25% sotto quella consigliata. Ma aspettare la spia, spiegano da anni tecnici e gommisti, è già tardi.

Mano con guanto controlla il battistrada di uno pneumatico consumato in modo irregolare in officina
Controllo in officina del battistrada per individuare usura irregolare e prevenire rischi su strada.

Il valore giusto si trova nel libretto di uso e manutenzione o sull’etichetta applicata di solito sul montante della portiera, nel vano carburante o nel cassetto portaoggetti. Molte auto stanno in una fascia vicina a 28-36 PSI, ma non esiste un numero valido per tutte: contano modello, misura delle gomme e carico. In officina la regola è semplice: prima si legge la targhetta, poi si prende il manometro.

Conta anche la temperatura. Gli pneumatici possono perdere o guadagnare circa 1 PSI ogni 10 gradi di variazione termica, e comunque tendono a sgonfiarsi poco alla volta con il passare delle settimane. Per questo la pressione andrebbe controllata una volta al mese, sempre a gomme fredde: meglio al mattino, prima di partire, oppure dopo almeno tre ore dall’ultimo tragitto. Solo così la lettura è davvero affidabile.

Convergenza e assetto fuori tolleranza: se l’auto tira da un lato

Quando l’auto tira a destra o a sinistra, il volante resta storto sul rettilineo o la sterzata sembra imprecisa, il problema può essere nella convergenza o, più in generale, nell’assetto delle ruote. In questi casi il consumo si concentra spesso sul bordo interno o esterno della gomma: una fascia si assottiglia molto più in fretta del resto del battistrada.

I tecnici parlano anche di toe wear, cioè l’usura legata all’angolo con cui le ruote puntano verso l’interno o verso l’esterno rispetto alla direzione di marcia. Se la regolazione non è corretta, una parte del pneumatico viene trascinata sull’asfalto invece di rotolare come dovrebbe. Il risultato si nota dopo migliaia di chilometri, ma a volte anche prima: basta una buca presa male, un colpo contro un marciapiede o un incidente.

La verifica dell’assetto ruote viene consigliata di norma ogni due o tre anni. Ma l’intervallo può accorciarsi per chi percorre strade rovinate, guida spesso su sterrato o monta pneumatici con spalla ribassata. Il controllo in officina richiede poco tempo e può evitare di cambiare le gomme prima del previsto. Non è solo una questione di soldi: una convergenza sbagliata può peggiorare stabilità, frenata e consumi.

Sospensioni usurate, richiami e cambio gomme: quando fermarsi subito

Se sul battistrada compare un consumo ondulato, diagonale, quasi a “coppette”, la causa può essere nelle sospensioni usurate. Ammortizzatori, molle, bracci e giunti lavorano insieme agli pneumatici per tenere la gomma a contatto con la strada. Quando uno di questi elementi non fa più bene il suo lavoro, l’appoggio diventa irregolare. E possono comparire rumori sordi, colpi sulle buche, vibrazioni o piccoli saltellamenti durante la marcia.

Davanti a rigonfiamenti, tele a vista, tagli profondi o zone ormai completamente lisce, il consiglio è uno solo: non aspettare. Un pneumatico in queste condizioni può cedere, con il rischio di uno scoppio improvviso, soprattutto ad alta velocità o con l’auto carica. I meccanici lo ripetono spesso: se si vede la struttura interna, la gomma è finita.

C’è anche l’ipotesi, meno frequente ma possibile, di un difetto di produzione o di un richiamo pneumatici. Negli Stati Uniti la NHTSA mette a disposizione un portale dedicato e l’app SaferCar per verificare le campagne di richiamo; in Europa e in Italia le comunicazioni passano tramite costruttori, reti ufficiali, autorità competenti e rivenditori. Se il dubbio resta, meglio passare in officina: far controllare gomme, sospensioni e assetto può costare molto meno di un incidente evitabile.

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