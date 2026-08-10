Se noti questa linea sugli pneumatici della tua auto allora devi allarmarti

Il risultato si vede sul battistrada, ma si sente anche alla guida: meno sicurezza, più consumi, tenuta peggiore, soprattutto sul bagnato.

Il controllo più semplice si fa da fermi, con le ruote dritte e un po’ di luce. Basta guardare bene il battistrada. Se il centro della gomma è più liscio dei lati, il pneumatico potrebbe aver viaggiato troppo gonfio. Se invece si consumano prima le spalle, il sospetto va a una pressione troppo bassa, a carichi frequenti o a una guida che mette sotto stress l’appoggio in curva.

Ci sono poi segni meno immediati. Un’usura a chiazze, con punti lisci alternati ad altri ancora buoni, può indicare equilibratura non corretta, ammortizzatori affaticati o parti della sospensione ormai poco efficienti. Passando una mano sul battistrada — con attenzione e a gomma fredda — si può sentire anche il classico “scalino”: un lato del tassello più liscio, l’altro più vivo e tagliente. Sembra poco, ma dice molto.

Secondo la National Highway Traffic Safety Administration statunitense, i problemi legati agli pneumatici sono associati ogni anno negli Stati Uniti a circa 11 mila incidenti e circa 200 vittime. Il dato riguarda il mercato americano, ma il principio vale ovunque: una gomma rovinata non dà solo fastidio. Può allungare gli spazi di frenata e aumentare il rischio di perdere il controllo dell’auto, specie su strada bagnata.

Pressione errata e TPMS: il controllo mensile non si salta

La pressione degli pneumatici è una delle cause più frequenti di consumo irregolare. Anche sulle auto moderne, quelle con i sensori. Il TPMS, il sistema che controlla la pressione, avvisa quando il valore scende sotto una certa soglia; su molti modelli la spia si accende quando la pressione è circa il 25% sotto quella consigliata. Ma aspettare la spia, spiegano da anni tecnici e gommisti, è già tardi.

Controllo in officina del battistrada per individuare usura irregolare e prevenire rischi su strada.

Il valore giusto si trova nel libretto di uso e manutenzione o sull’etichetta applicata di solito sul montante della portiera, nel vano carburante o nel cassetto portaoggetti. Molte auto stanno in una fascia vicina a 28-36 PSI, ma non esiste un numero valido per tutte: contano modello, misura delle gomme e carico. In officina la regola è semplice: prima si legge la targhetta, poi si prende il manometro.

Conta anche la temperatura. Gli pneumatici possono perdere o guadagnare circa 1 PSI ogni 10 gradi di variazione termica, e comunque tendono a sgonfiarsi poco alla volta con il passare delle settimane. Per questo la pressione andrebbe controllata una volta al mese, sempre a gomme fredde: meglio al mattino, prima di partire, oppure dopo almeno tre ore dall’ultimo tragitto. Solo così la lettura è davvero affidabile.

Convergenza e assetto fuori tolleranza: se l’auto tira da un lato

Quando l’auto tira a destra o a sinistra, il volante resta storto sul rettilineo o la sterzata sembra imprecisa, il problema può essere nella convergenza o, più in generale, nell’assetto delle ruote. In questi casi il consumo si concentra spesso sul bordo interno o esterno della gomma: una fascia si assottiglia molto più in fretta del resto del battistrada.

I tecnici parlano anche di toe wear, cioè l’usura legata all’angolo con cui le ruote puntano verso l’interno o verso l’esterno rispetto alla direzione di marcia. Se la regolazione non è corretta, una parte del pneumatico viene trascinata sull’asfalto invece di rotolare come dovrebbe. Il risultato si nota dopo migliaia di chilometri, ma a volte anche prima: basta una buca presa male, un colpo contro un marciapiede o un incidente.

La verifica dell’assetto ruote viene consigliata di norma ogni due o tre anni. Ma l’intervallo può accorciarsi per chi percorre strade rovinate, guida spesso su sterrato o monta pneumatici con spalla ribassata. Il controllo in officina richiede poco tempo e può evitare di cambiare le gomme prima del previsto. Non è solo una questione di soldi: una convergenza sbagliata può peggiorare stabilità, frenata e consumi.

Sospensioni usurate, richiami e cambio gomme: quando fermarsi subito

Se sul battistrada compare un consumo ondulato, diagonale, quasi a “coppette”, la causa può essere nelle sospensioni usurate. Ammortizzatori, molle, bracci e giunti lavorano insieme agli pneumatici per tenere la gomma a contatto con la strada. Quando uno di questi elementi non fa più bene il suo lavoro, l’appoggio diventa irregolare. E possono comparire rumori sordi, colpi sulle buche, vibrazioni o piccoli saltellamenti durante la marcia.

Davanti a rigonfiamenti, tele a vista, tagli profondi o zone ormai completamente lisce, il consiglio è uno solo: non aspettare. Un pneumatico in queste condizioni può cedere, con il rischio di uno scoppio improvviso, soprattutto ad alta velocità o con l’auto carica. I meccanici lo ripetono spesso: se si vede la struttura interna, la gomma è finita.

C’è anche l’ipotesi, meno frequente ma possibile, di un difetto di produzione o di un richiamo pneumatici. Negli Stati Uniti la NHTSA mette a disposizione un portale dedicato e l’app SaferCar per verificare le campagne di richiamo; in Europa e in Italia le comunicazioni passano tramite costruttori, reti ufficiali, autorità competenti e rivenditori. Se il dubbio resta, meglio passare in officina: far controllare gomme, sospensioni e assetto può costare molto meno di un incidente evitabile.