Non è la solita console rétro da collegare alla tv: qui ci sono il mobile verticale, le due pistole, il pedale e perfino la gettoniera scenografica. Un pezzo pensato per chi ricorda ancora i gettoni sul vetro, le classifiche dei punteggi e quelle partite finite sempre un attimo troppo presto.

La Arcade1Up Time Crisis Arcade Game gioca tutto sull’effetto nostalgia. Ha la struttura verticale, le grafiche sui lati, la plancia frontale e una gettoniera scenografica che non serve davvero, ma fa subito sala giochi. Le misure indicate dal rivenditore sono 179 x 72 x 49 centimetri: non proprio un soprammobile. Serve spazio, in salotto o in una stanza dedicata, magari accanto a una console moderna o a una libreria.

Al centro c’è lo schermo LCD da 17 pollici, affiancato da due pistole e dal classico pedale. Chi ha giocato a Time Crisis sa bene cosa significa: si preme per uscire allo scoperto, si lascia per rientrare in copertura e ricaricare. Un gesto semplice, ripetuto centinaia di volte davanti al cabinato, che ha reso il titolo diverso da tanti altri sparatutto su binari. Qui torna in formato domestico, più compatto, ma subito riconoscibile.

Le due pistole permettono anche di giocare in coppia senza comprare altro. Ed è una scelta che rispetta lo spirito arcade: una partita veloce, un amico di fianco, qualche colpo mancato e la voglia di ricominciare subito.

I giochi inclusi: da Time Crisis a Point Blank, Steel Gunner e Steel Gunner 2

Il nome forte resta Time Crisis, uscito nel 1995 e diventato uno dei simboli delle sale giochi grazie al ritmo serrato, al sistema di copertura e alla pistola leggera. La versione inserita nel cabinato Arcade1Up punta a far rivivere quell’esperienza senza passare da emulatori, cavi o configurazioni complicate: si accende la macchina e si gioca.

Dettaglio di un cabinato arcade domestico con due pistole e pedale, perfetto per raccontare il ritorno dei classici anni ’90 in offerta Black Friday.

Nel pacchetto ci sono anche Point Blank, Steel Gunner e Steel Gunner 2, titoli che parlano soprattutto agli appassionati dei light gun game. Point Blank, in particolare, cambia tono rispetto a Time Crisis: meno azione da film, più prove di mira, riflessi e mini-sfide da affrontare anche in due. Una formula più leggera, adatta a partite brevi e immediate.

Diverso il caso di Steel Gunner e Steel Gunner 2, meno noti al grande pubblico ma legati alla stessa stagione degli arcade giapponesi. La loro presenza dà più sostanza al cabinato per chi non cerca soltanto il nome più famoso, ma un piccolo pezzo giocabile di quel periodo. Non una raccolta enorme, certo. Però ben centrata.

Prezzo e disponibilità: l’offerta Amazon e il confronto con il listino

Secondo la scheda promozionale ripresa da Compradicción, la Arcade1Up Time Crisis Arcade Game è in offerta su Amazon per il Black Friday a circa 559,99 euro. Nel testo dell’offerta compare però anche il riferimento a 599,99 euro. Una differenza che, come spesso succede durante le promozioni online, può dipendere da aggiornamenti del venditore, disponibilità o variazioni momentanee del prezzo.

Il punto da tenere d’occhio è semplice: il prezzo può cambiare anche nel giro di poche ore, soprattutto nei giorni più caldi degli sconti di novembre. Prima di acquistare conviene quindi controllare direttamente la pagina del prodotto, insieme a spedizione, tempi di consegna e reso. Anche perché una macchina di queste dimensioni non si compra con la stessa leggerezza di un pad o di una custodia per console.

Rispetto a molti prodotti da gaming in sconto per il Black Friday 2026, qui il confronto non è solo tecnico. Si pagano il mobile, la licenza, l’oggetto fisico, la facilità d’uso e il richiamo da collezione. Sotto i 600 euro resta comunque un acquisto importante, ma non fuori misura per il mercato delle repliche arcade domestiche.

Per chi ha senso comprarla: nostalgici, collezionisti e appassionati di multiplayer arcade

La replica di Time Crisis parla prima di tutto a chi ha vissuto le sale giochi degli anni Novanta. A chi ricorda il rumore dei pulsanti, le file davanti ai cabinati e quella sensazione un po’ grezza dei giochi pensati per durare pochi minuti, ma capaci di tenerti lì per un pomeriggio intero. Per questi giocatori il valore non sta solo nei titoli inclusi. Sta nel rito.

Può interessare anche ai collezionisti arcade, a chi possiede già altri cabinati Arcade1Up o vuole un pezzo riconoscibile per una stanza dedicata al gaming. La connettività Wi-Fi aggiunge poi la possibilità di partite multiplayer online e confronto dei punteggi con altri utenti: un tocco moderno che prova a riportare in casa lo spirito competitivo delle vecchie classifiche.

Meno indicata, invece, per chi cerca solo il modo più economico per rigiocare un classico. Ci sono soluzioni digitali più pratiche e meno ingombranti. Ma non hanno due pistole, un pedale fisico e quel mobile alto quasi un metro e ottanta che, appena entra in casa, dice una cosa sola: qui si gioca come una volta.