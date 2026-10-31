Se senti questo strano rumore quando fai la lavatrice è tempo di correre ai ripari

Quando la lavatrice comincia a emettere suoni insoliti, capire se si tratta di un semplice inconveniente o di un guasto può evitare brutte sorprese.

Tra centrifughe rumorose e piccoli segnali che compaiono dopo anni di utilizzo, non è sempre facile capire quando preoccuparsi. Alcune anomalie possono anticipare riparazioni costose, mentre altre dipendono da condizioni facilmente verificabili. Sapere quali controlli effettuare e quando rivolgersi a un tecnico aiuta a riconoscere i problemi prima che peggiorino.

Rumori, vibrazioni e centrifuga: quando il problema è meccanico

Un ronzio anomalo, un colpo secco in centrifuga, un cigolio che prima non c’era. Non sono dettagli da archiviare come “normali”. Spesso, spiegano i tecnici, dietro questi segnali ci sono cuscinetti usurati, una cinghia di trasmissione allentata o parti della sospensione interna ormai arrivate a fine corsa.

Se la macchina “cammina” da sola durante il lavaggio, meglio fermarsi e controllare: le vibrazioni possono rovinare il cestello, il pavimento o i collegamenti sul retro. A volte la causa è più semplice, come una lavatrice non in piano, soprattutto quando si lavano asciugamani e lenzuola. Si parte regolando i piedini. Ma se il rumore resta, è il caso di far verificare ammortizzatori, molle e tamburo.

Perdite, ristagni e cattivi odori: le spie legate ad acqua e umidità

Le perdite d’acqua sono facili da vedere, eppure spesso vengono rimandate: una piccola pozza vicino allo zoccolo, umidità sul retro, qualche goccia sotto l’oblò. Le cause più comuni sono tubi crepati, raccordi lenti, guarnizioni rovinate o residui che non fanno chiudere bene lo sportello.

Poi ci sono i cattivi odori. Se dal cestello arriva odore di muffa, il problema può partire dalla guarnizione dell’oblò, dal cassetto del detersivo o dai ristagni interni, dove sporco e sapone si accumulano lavaggio dopo lavaggio. Anche panni che escono ancora maleodoranti o con aloni possono essere un campanello d’allarme: cestello sporco, troppo detersivo o carichi eccessivi. Poco alla volta, il problema si allarga.

Manutenzione preventiva: cosa controllare prima di chiamare il tecnico

Prima di chiamare l’assistenza, qualche controllo si può fare. Conviene pulire il filtro di scarico, verificare che i tubi di carico e scarico non siano piegati, lavare il cassetto del detersivo e asciugare la guarnizione dopo l’uso.

Un ciclo a vuoto con acqua calda e prodotti specifici, oppure con soluzioni usate in casa per la pulizia se adatte al modello, aiuta a togliere residui e odori. Attenzione anche ai carichi: una lavatrice troppo piena lava peggio e mette sotto sforzo motore e sospensioni.

Se però restano rumori metallici, acqua ferma nel cestello, scarico lento o vibrazioni forti, meglio chiamare un tecnico. Intervenire presto, in questi casi, significa far durare di più l’elettrodomestico e ridurre il rischio di danni in casa.