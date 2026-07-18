Se superi questa velocità in autostrada in realtà stai sprecando solo carburante: non arrivi prima, lo dice la scienza

In autostrada, superare i 130 km/h può dare l’impressione di guadagnare tempo, ma nella realtà il vantaggio è spesso molto più piccolo di quanto si immagini.

Il calcolo rilanciato dal divulgatore matematico José Ángel Murcia mostra che già passando da 130 a 140 km/h si risparmiano soltanto pochi istanti. In compenso aumentano i consumi, si riducono i margini di sicurezza e cresce il rischio di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della strada.

Il calcolo dei secondi: quanto si guadagna davvero tra 130 e 140 km/h

Il dato sorprende, perché a occhio sembra il contrario. A 130 km/h, cioè la velocità massima ordinaria sulle autostrade italiane, per fare un chilometro servono circa 27,7 secondi. A 140 km/h ne bastano circa 25,7. Tradotto: appena 2 secondi al chilometro. Su 10 chilometri sono 20 secondi, sempre che si riesca a tenere quella velocità senza mai rallentare. Ipotesi difficile, tra traffico, cantieri, tutor, sorpassi e code improvvise.

Murcia, partendo dal caso portoghese dei 120 km/h confrontati con i 140 km/h, ha spiegato che il cervello tende a ingannarsi: guarda la velocità, non il tempo reale guadagnato su ogni chilometro. “Sembra tanto, ma non lo è”, è il senso del suo ragionamento. Passare da 60 a 120 km/h dimezza i tempi. Passare da 130 a 140, no. In più l’auto consuma di più: l’aria oppone più resistenza e il motore lavora peggio. Risultato: più carburante bruciato, più tensione al volante e un risparmio di tempo che diventa sensibile solo su tragitti molto lunghi.

Frenata, impatto e rischio: perché pochi km/h cambiano la sicurezza

Non è solo una questione di numeri. Superare il limite di velocità lascia meno tempo per reagire e allunga gli spazi di frenata, soprattutto quando qualcosa cambia all’improvviso. Una frenata davanti. Un camion che rientra piano. Un’auto ferma in corsia d’emergenza. A 140 km/h, in un secondo si percorrono quasi 39 metri; a 130 km/h circa 36. Sulla carta la differenza sembra poca. Su strada, però, può essere proprio lo spazio che manca per evitare un urto.

Poi c’è l’energia dell’impatto, che cresce con il quadrato della velocità: più si corre, più lo scontro può diventare violento. Le autorità europee sulla sicurezza stradale indicano da tempo la velocità tra i fattori che pesano sulla gravità degli incidenti, spesso insieme a distrazione, distanza di sicurezza ridotta e maltempo. Non è teoria. È la guida di tutti i giorni: corsia di sorpasso, luce bassa al tramonto, pioggia fine sul parabrezza.

Multe, punti e sospensione: il costo reale dell’eccesso di velocità

Poi c’è il conto che arriva a casa, quello del verbale. L’articolo 142 del Codice della strada prevede sanzioni per chi supera i limiti di velocità: fino a 10 km/h oltre il limite la multa va da 42 a 173 euro; tra 10 e 40 km/h si passa da 173 a 694 euro, con 3 punti dalla patente in meno. Se il superamento è tra 40 e 60 km/h, la sanzione va da 543 a 3.382 euro, con 6 punti decurtati e sospensione della patente da uno a tre mesi. Oltre i 60 km/h, la multa va da 845 a 3.382 euro, con 10 punti in meno e sospensione da sei a dodici mesi.

Gli importi possono cambiare in caso di aggravanti, recidiva o incidenti. Insomma, andare a 140 dove il limite è 130 può sembrare poca cosa, quasi una scorciatoia. Ma tra consumi più alti, rischio maggiore e possibili multe per eccesso di velocità, il guadagno resta debolissimo: due secondi al chilometro, spesso, non valgono il prezzo.