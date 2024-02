Se ti abboni a Disney+ puoi avere subito 2 mesi GRATIS: ecco come

Disney+ è la piattaforma di intrattenimento in streaming della casa di Topolino che ti permette di accedere ad una valanga di contenuti non solo dal mondo Disney, appunto, ma anche Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar e diverse proposte di intrattenimento sia come film che serie TV per tutte le età.

Se non sei ancora o più abbonato puoi sfruttare l’offerta che ti permette di ricevere 2 mesi gratis. Ti spieghiamo come funziona.

Disney+: come avere 2 mesi di abbonamento gratis

I 2 mesi di abbonamento gratis sono previsti per coloro che decidono di acquistare un abbonamento annuale Standard o Premium.

Questo significa che pagherai 12 mesi di abbonamento al prezzo di 10, risparmiando sostanzialmente ben 60 giorni rispetto all’acquisto singolo di ogni mese. Ma quali sono le differenze tra i piani Standard e Premium? Vediamole insieme:

Con il piano Standard , disponibile a 89,90 euro all’anno , puoi avere qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni in simultanea, download e streaming senza pubblicità

, , puoi avere qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni in simultanea, download e streaming senza pubblicità Con il piano Premium, disponibile a 119,90 euro all’anno, puoi avere qualità video 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, supporto Dolby Atmos e streaming senza pubblicità

Non ti rimane che scegliere il piano che si adatta più ai tuoi gusti e alle tue esigenze. In entrambi i casi, acquistando l’abbonamento annuale, risparmierai 2 mesi sulla tua iscrizione. Un’occasione dunque da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.